rajzos könyvgyerekirodalomnyár

Képernyő helyett fantázia: két rajzos könyv, amit imádni fognak a gyerekek

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A képernyők világában egyre nagyobb értéke van azoknak a könyveknek, amelyek nem nézni, hanem alkotni hívnak. Rajzos könyvek segítségével néhány egyszerű vonalból saját figurák, történetek és közös családi élmények születhetnek. Két friss foglalkoztató megmutatja, hogy a rajzolás nem a tehetségről, hanem a kíváncsiságról és a játék öröméről szól.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 17. 6:10
Forrás: (Forrás: Pexels.com)
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Rajzos könyvek, amelyek játékosan tanítanak rajzolni

Pontokból, vonalakból és rímekből születnek az állatok

A Manó Könyvek gondozásában megjelent Rímfestő – Pont, pont vesszőcske a jól ismert mondókát gondolja tovább. A cím a jól ismert mondókát idézi („Pont, pont, vesszőcske, készen van a fejecske”), a könyv azonban továbbgondolja ezt a játékot: néhány egyszerű vonalból nemcsak egy arc, hanem több mint harminc állat kel életre. A kis alkotókat Szabó T. Anna vidám rímei vezetik végig a rajzolás folyamatán. A szöveg és a rajz kéz a kézben haladnak, mire a vers végére érünk, már ott mosolyog a papíron a sörényes oroszlán, a színes szárnyú lepke vagy akár a kissé morcos krokodil is. A ritmus szinte észrevétlenül segít követni az egymásra épülő lépéseket, így a rajzolás kevésbé tűnik feladatnak. 

A kiadvány elsősorban a három év feletti korosztálynak szól, de a nagyobbak is sokat tanulhatnak belőle. 

Egy krumpliból bármi lehet

Agócs Írisz Zsebbevaló krumplirajzolójának már az alapötlete is óriási fantáziáról tanúskodik. Egy-egy krumpliformából kell figurákat, állatokat varázsolni néhány jól elhelyezett vonással. Jó alapokat ad, elindít egy ötletet, de hagyja, hogy a végeredményt mindenki a saját ízlése szerint alakítsa tovább. Éppen ezért működik. Ugyanabból (vagy nagyon hasonló) a krumpliból minden alkalommal egészen más figura születik. Ritka az a foglalkoztató, amely ennyire természetesen válik közös családi játékká. A szerző népszerű krumplirajzolós sorozatának legújabb darabja kis mérete miatt valóban zsebbe való, így könnyen magunkkal vihetjük nyaralásra, étterembe vagy akár egy családi ügyintézéshez is. Nemcsak az idő telik majd gyorsabban vele, hanem észrevétlenül egy-egy új történet is megszületik a papíron.

A Pagony Kiadó gondozásában megjelent foglalkoztató az 5-10 évesek kedvence lesz.

Miért lehetnek a rajzos könyvek a nyár legjobb társai?

A rajzolás egyszerre fejleszt, kikapcsol és közös élménnyé válhat. Ezek a könyvek nem kész történeteket adnak, hanem arra biztatják a gyerekeket, hogy saját világot teremtsenek. Éppen ezért jó választások a nyári szünetre is, amikor több idő jut a közös alkotásra, utazás közbeni játékra vagy egy csendes délutánra. Egy ceruza, néhány vonal és egy kis fantázia sokszor többet ér, mint bármelyik képernyő.
 

 

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