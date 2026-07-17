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Két hónapja a másodosztálytól rettegtek, most egyikük világbajnok lesz

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Vasárnapi következik a vb-döntő, Spanyolország és Argentína csap össze a trófeáért. Az Atlético Madrid kilenc, a Barcelona nyolc futballistát ad a fináléba, de utóbbi csak a spanyol oldalon képviselteti magát. A Tottenham viszont mindkettőn: Pedro Porro és Cristian Romero várhatóan annak ellenére lesz ott a vb-döntő egyik, illetve másik kezdőcsapatában, hogy májusban kis híján másodosztályú futballisták lettek.

Koczó Dávid
2026. 07. 17. 6:30
Pedro Porro (jobbra) és Cristian Romero idénye tele volt csalódásokkal Tottenham-játékosként, egyikük viszont a vasárnapi vb-döntő után aranyérmet kap Fotó: AFP/Justin Tallis
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Romero egyébként a hosszú távú szerződéssel rendelkező Porróval ellentétben valószínűleg elhagyja a nyáron a Tottenhamet, bár ő már most is a londoni klub világbajnoka, négy éve is játszott Argentína valamennyi vb-meccsén. Az első világbajnoki gólját Romero is idén ünnepelhette, ráadásul kétszer is: miután a Zöld-foki-szigetek elleni győztes találatát végül öngólnak könyvelték el, az Egyiptom elleni nyolcaddöntős fejes már valóban Romero góljaként került a jegyzőkönyvbe. A középhátvéd az elődöntőben higgadt csellel hívta fel magára a figyelmet, amellyel a saját tizenhatosán becsapta a rá rontó Harry Kane-t és Jude Bellinghamet is.

Vb-döntő: megint az Atlético Madrid viszi a prímet, Messi történelmet írhat

Míg a Tottenham esetében csak valószínű, a Chelsea és a Leverkusen már biztos lehet benne, hogy elveszti legalább egyik vb-döntős játékosát. A londoni Kékektől a spanyol Marc Cucurella a Real Madridhoz igazolt – amely hivatalosan nem ad futballistát a fináléba –, az argentin Enzo Fernández maradása is kétséges. Leverkusen-futballista aligha játszik a vasárnapi döntőben, az argentin Exequiel Palacios csak a Jordánia elleni, tét nélküli csoportmeccsen kapott lehetőséget, a következő idényt már az Atléticónál kezdő spanyol Álex Grimaldónak egyetlen játékperce sincs a tornán.

Grimaldo még nem számít ide, mégis az Atlético Madrid adja a legtöbb futballistát a vb-döntőbe: az argentin keretből hatan, a spanyolok közül hárman futballoztak Diego Simeone csapatában az előző idényben. Az Atlético ezzel folytatja elképesztő sorozatát, hiszen 2018-ban és 2022-ben is a spanyol klub vitte a prímet a vb-döntő kereteit figyelembe véve.

Az észak-amerikai vb-döntő az MLS áttörését is jelentheti: bár a négy évvel ezelőtti argentin keretbe már adott játékost az észak-amerikai liga, Thiago Almada (Atlanta United) akkor játék nélkül nyert aranyat. Most viszont Rodrigo De Paul valószínűleg, Lionel Messi pedig garantáltan szerepet kap a fináléban, mindketten az Inter Miami játékosai. Messi tehát ebből a szempontból is történelmet írhat.

Az ismertebb, milánói Inter is folytatja elképesztő sorozatát: az elődöntőben győztes gólt szerző argentin Lautaro Martínez révén az idei vb-döntőben is lesz játékosa, ahogy 1982 óta mindig.

Labdarúgó vb-döntő, a játékost adó klubok

  • Atlético Madrid 9 (6 argentin, 3 spanyol)
  • Barcelona 8 (8 spanyol)
  • Arsenal, Athletic Bilbao 3 (3 spanyol)
  • Tottenham, Bayer Leverkusen, Chelsea 2 (1 argentin, 1 spanyol)
  • Inter Miami, Marseille 2 (2 argentin)
  • River Plate, Boca Juniors, Liverpool, Bournemouth, Manchester United, Aston Villa, Strasbourg, Lyon, Real Betis, Como, Internazionale, Benfica, Palmeiras 1 (1 argentin)
  • PSG, Crystal Palace, Manchester City, Real Sociedad, Osasuna, Celta Vigo 1 (1 spanyol)

 

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