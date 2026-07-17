Romero egyébként a hosszú távú szerződéssel rendelkező Porróval ellentétben valószínűleg elhagyja a nyáron a Tottenhamet, bár ő már most is a londoni klub világbajnoka, négy éve is játszott Argentína valamennyi vb-meccsén. Az első világbajnoki gólját Romero is idén ünnepelhette, ráadásul kétszer is: miután a Zöld-foki-szigetek elleni győztes találatát végül öngólnak könyvelték el, az Egyiptom elleni nyolcaddöntős fejes már valóban Romero góljaként került a jegyzőkönyvbe. A középhátvéd az elődöntőben higgadt csellel hívta fel magára a figyelmet, amellyel a saját tizenhatosán becsapta a rá rontó Harry Kane-t és Jude Bellinghamet is.
Két hónapja a másodosztálytól rettegtek, most egyikük világbajnok lesz
Vasárnapi következik a vb-döntő, Spanyolország és Argentína csap össze a trófeáért. Az Atlético Madrid kilenc, a Barcelona nyolc futballistát ad a fináléba, de utóbbi csak a spanyol oldalon képviselteti magát. A Tottenham viszont mindkettőn: Pedro Porro és Cristian Romero várhatóan annak ellenére lesz ott a vb-döntő egyik, illetve másik kezdőcsapatában, hogy májusban kis híján másodosztályú futballisták lettek.
Vb-döntő: megint az Atlético Madrid viszi a prímet, Messi történelmet írhat
Míg a Tottenham esetében csak valószínű, a Chelsea és a Leverkusen már biztos lehet benne, hogy elveszti legalább egyik vb-döntős játékosát. A londoni Kékektől a spanyol Marc Cucurella a Real Madridhoz igazolt – amely hivatalosan nem ad futballistát a fináléba –, az argentin Enzo Fernández maradása is kétséges. Leverkusen-futballista aligha játszik a vasárnapi döntőben, az argentin Exequiel Palacios csak a Jordánia elleni, tét nélküli csoportmeccsen kapott lehetőséget, a következő idényt már az Atléticónál kezdő spanyol Álex Grimaldónak egyetlen játékperce sincs a tornán.
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Grimaldo még nem számít ide, mégis az Atlético Madrid adja a legtöbb futballistát a vb-döntőbe: az argentin keretből hatan, a spanyolok közül hárman futballoztak Diego Simeone csapatában az előző idényben. Az Atlético ezzel folytatja elképesztő sorozatát, hiszen 2018-ban és 2022-ben is a spanyol klub vitte a prímet a vb-döntő kereteit figyelembe véve.
Az észak-amerikai vb-döntő az MLS áttörését is jelentheti: bár a négy évvel ezelőtti argentin keretbe már adott játékost az észak-amerikai liga, Thiago Almada (Atlanta United) akkor játék nélkül nyert aranyat. Most viszont Rodrigo De Paul valószínűleg, Lionel Messi pedig garantáltan szerepet kap a fináléban, mindketten az Inter Miami játékosai. Messi tehát ebből a szempontból is történelmet írhat.
Az ismertebb, milánói Inter is folytatja elképesztő sorozatát: az elődöntőben győztes gólt szerző argentin Lautaro Martínez révén az idei vb-döntőben is lesz játékosa, ahogy 1982 óta mindig.
Labdarúgó vb-döntő, a játékost adó klubok
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