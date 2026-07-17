Két hónapja a másodosztálytól rettegtek, most egyikük világbajnok lesz

Grimaldo még nem számít ide, mégis az Atlético Madrid adja a legtöbb futballistát a vb-döntőbe: az argentin keretből hatan, a spanyolok közül hárman futballoztak Diego Simeone csapatában az előző idényben. Az Atlético ezzel folytatja elképesztő sorozatát, hiszen 2018-ban és 2022-ben is a spanyol klub vitte a prímet a vb-döntő kereteit figyelembe véve.

💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: For the THIRD (!) consecutive World Cup, Atlético Madrid is the club with the MOST players in the final!



2018 (4):

🇭🇷 Šime Vrsaljko

🇫🇷 Antoine Griezmann

🇫🇷 Lucas Hernandez

🇫🇷 Thomas Lemar



2022 (4):

🇫🇷 Antoine Griezmann

🇦🇷 Rodrigo De Paul

🇦🇷 Nahuel… pic.twitter.com/1pumryj3Wd — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 15, 2026

Az észak-amerikai vb-döntő az MLS áttörését is jelentheti: bár a négy évvel ezelőtti argentin keretbe már adott játékost az észak-amerikai liga, Thiago Almada (Atlanta United) akkor játék nélkül nyert aranyat. Most viszont Rodrigo De Paul valószínűleg, Lionel Messi pedig garantáltan szerepet kap a fináléban, mindketten az Inter Miami játékosai. Messi tehát ebből a szempontból is történelmet írhat.

Az ismertebb, milánói Inter is folytatja elképesztő sorozatát: az elődöntőben győztes gólt szerző argentin Lautaro Martínez révén az idei vb-döntőben is lesz játékosa, ahogy 1982 óta mindig.

THE STREAK LIVES ON - Inter have at least one representative in every World Cup final since 1982. 🖤💙



2026: Lautaro Martinez (Argentina)

2022: Lautaro Martinez (Argentina)

2018: Ivan Perišić, Marcelo Brozović (Croatia)

2014: Rodrigo Palacio (Argentina)

2010: Wesley Sneijder… pic.twitter.com/Sxw5tYfBxz — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) July 15, 2026