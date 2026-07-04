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Férjhez ment a Grammy-díjas énekesnő – Taylor Swift ragyogott az esküvőn

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Feleségül vette élete szerelmét Travis Kelce amerikaifutball-játékos, az NFL sztárja. Az újdonsült feleség nem más, mint Taylor Swift, a tizennégyszeres Grammy-díjas énekesnő-dalszerző. A popsztár egy fényűző szertartás keretében a New York-i Madison Square Gardenben mondta ki a boldogító igent.

Magyar Nemzet
2026. 07. 04. 10:15
Taylor Swift Fotó: MONICA SCHIPPER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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