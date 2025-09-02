Taylor Swift rekordot döntött új lemezével, ami még meg sem jelent

A rekordot eddig ugyancsak az énekesnő albuma, a The Tortured Poets Department tartotta, amely 2024-ben hasonló csúcsot ért el – olvasható a Billboard cikkében.

A Spotify által üzemeltetett Countdown Page lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy előre mentsék az albumokat. Ez azt jelenti, hogy amikor az új lemez megjelenik, automatikusan elérhetővé válik a hallgatók könyvtárában. Swift augusztus 12-én párja, Travis Kelce podcastjában jelentette be, hogy érkezik az új lemez.

A The Life of a Showgirl, amely október 3-án debütál, az énekesnő tizenegyedik stúdióalbuma.

Taylor Swift tavalyi lemeze egy nap alatt rekordot döntött a Spotify leggyakrabban lejátszott albumaként. 2024-ben a platform legjobban streamelt zenészeként is kiemelkedett, összesen 26,6 milliárd streammel.