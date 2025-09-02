Taylor SwiftSpotifyrekord

Taylor Swift rekordot döntött új lemezével, ami még meg sem jelent

Augusztus 31-én, több mint egy hónappal új lemezének megjelenése előtt rekordot döntött az amerikai énekesnő. A Spotify történetében ugyanis Taylor Swift The Life of a Showgirl című lemeze lett a legtöbb előrendelést elért album – írja a Billboard.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 18:07
Taylor Swift új albuma már megjelenése előtt elképesztően sikeres Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rekordot eddig ugyancsak az énekesnő albuma, a The Tortured Poets Department tartotta, amely 2024-ben hasonló csúcsot ért el – olvasható a Billboard cikkében.

A Spotify által üzemeltetett Countdown Page lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy előre mentsék az albumokat. Ez azt jelenti, hogy amikor az új lemez megjelenik, automatikusan elérhetővé válik a hallgatók könyvtárában. Swift augusztus 12-én párja, Travis Kelce podcastjában jelentette be, hogy érkezik az új lemez. 

A The Life of a Showgirl, amely október 3-án debütál, az énekesnő tizenegyedik stúdióalbuma. 

Taylor Swift tavalyi lemeze egy nap alatt rekordot döntött a Spotify leggyakrabban lejátszott albumaként. 2024-ben a platform legjobban streamelt zenészeként is kiemelkedett, összesen 26,6 milliárd streammel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu