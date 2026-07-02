Mielőtt mindent lefotóztunk volna, ezt küldtük haza a nyaralásról

Nemcsak nyaralásról szólt

A képeslapok nemcsak az utazásról szóltak. Meghívót küldtek rajtuk vacsorára vagy ötórai teára, jelezték érkezésüket, névnapi vagy húsvéti jókívánságokat küldtek, vagy egyszerűen csak néhány sorban hírt adtak magukról. Sőt, egyfajta korabeli híradóként is működtek. Szinte nem volt olyan esemény, amelyről ne készült volna képeslap. Történelmi évfordulók, királyi látogatások, vásárok, kiállítások, tűzvészek, árvizek, népviseletek, mezőgazdasági munkák, híres emberek vagy éppen a mindennapi élet jelenetei egyaránt helyet kaptak rajtuk.

Irodalom, szerelem és rejtett üzenetek

Már 1899-ben megjelentek az irodalmi levelezőlapok, amelyeken írók arcképei és aláírásai szerepeltek, de készültek zenés képeslapok is, később pedig színészek, filmek és színházi előadások váltak népszerű témává. Külön műfajt alkottak a szerelmi üdvözlőlapok, amelyeknél még a virágok vagy a bélyeg elhelyezése is hordozhatott rejtett üzenetet.

Miért nem tűnt el a képeslap?

A 20. század közepére a képeslap a nyaralás kötelező kelléke lett. Ha valaki eljutott a Balatonra vagy a tengerpartra, szinte biztosan feladott néhány lapot az otthon maradottaknak.

Ma a nyaralás képei néhány másodperc alatt végigfutnak a közösségi médián, majd eltűnnek a digitális zajban. Egy képeslapot viszont bármikor kézbe is vehetünk. Elolvashatjuk a hátoldalára írt néhány sort, megnézhetjük, milyen volt akkor egy város vagy egy táj, és egy pillanatra ugyanazt láthatjuk, amit a feladó látott. Talán éppen ezért nem tudott teljesen kikopni a kultúránkból. A képeslap egyszerre történelmi dokumentum, műtárgy és személyes emlék – olyan üzenet, amely több mint száz év múltán is képes megszólítani az olvasóját.

