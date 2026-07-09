Nincs sok az élet a Vaiana élőszereplős változatában

Catherine Laga'aia a címszereplő szerepében. Forrás: TMDb

Az eddig említett filmekhez képest az idei Vaiana egy sokkal frissebb animációt ültetett át az élőszereplős filmek világába. Az eredeti animációt csak tíz éve mutatták be, annak folytatását pedig alig másfél éve. Mindkettő nagy siker volt, az első rész 643 millió, a második pedig már 1 milliárd dollár feletti bevételt hozott az egeres cégnak. A Vaiana élőszereplős remake-je sajnos azoknak próbálkozásoknak a sorát gyarapítja, amik lehet, hogy rengeteg pénzt fognak hozni, de az elkészítése nem hozott magával semmi olyan kreatív ötletet, megoldást, amivel erős létjogosultságot nyerhetne a létezése.

A film erős hasonlóságokat mutat a tavaly bemutatott Így neveld a sárkányodat cíművel, ami ugyancsak meglepően hamar kapott élőszereplős változatot, de más pontokon is erős közöttük a kapcsolódás

A sárkányos kalandban Gerard Butler, a polinéz szigetvilágban játszódó Vaianában pedig Dwayne Johnson kelti életre azokat a karaktereket, akiknek az animációban még csak a hangjukat kölcsönözték – és talán azért is készültek el olyan hamar, hogy a színészek ne öregedjenek ki látványosan a szerepekből – másfelől mindkét alkotás szinte képkockáról képkockára követi az eredeti rajzfilmeket. A legtöbb félresikerült élőszereplős remake nem is azért marad alul a rajzolt eredetijével szemben, mert csak annak másolata, hanem mert az élőszereplős formátum ellenére sokkal kevésbé élő, mint az animációk, és lényegében ez történt most is. Amíg például az 1996-os 101 kiskutyában az volt az érdekes, hogy igazi állatokkal és igazi helyszíneken forgatták, a Vaiana esetében ez ma már fel sem merül, így be kell érnünk azokkal az animált állatokkal és lényekkel, helyszínekkel, amik az animációs eredetiben sokkal jobban működtek, mint az élőszereplők mellett.