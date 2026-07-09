A Velencei-tó múltja tele van meglepetésekkel

Szintén ehhez a vidékhez kötődik Vajda János, akinek Nádas tavon című versében a nádas a csend, az elmúlás és az emberi lélek jelképeként jelenik meg. Gárdonyi Géza pedig szülőhelye, Agárd nevét választotta írói nevéül, ezzel is megőrizve kötődését a tóhoz.

A Velencei-tó sajátos fényei, a sekély víz tükröződései, a nádasok grafikus vonalai és a Velencei-hegység gránitsziklái festőket is megihlettek. Bár nem akadt egyetlen olyan meghatározó alkotója, mint a Balatonnak Egry József, a táj újra és újra visszatért a magyar tájfestészetben. A természetrajongók és a művészek tehát hamar felfedezték a tó különleges világát – a kirándulókra azonban még várni kellett.

Hogyan lett a Velencei-tóból üdülőhely?

A 20. század elején a Velencei-tó partján még nem napernyők sorakoztak, hanem szénaboglyák és legelésző marhák. A tó körüli falvak lakói halásztak, nádat arattak, földet műveltek. A századforduló azonban lassan új világot hozott. Előbb a módosabb birtokosok felállítottak egy-egy egyszerű öltözőbódét a parton és néha csobbantak egyet a vízben. Majd a vasúthálózat kiépülésével a főváros polgárai is felfedezték, hogy alig egyórányi távolságban olyan tó várja őket, amelynek vize sekély, gyorsan felmelegszik és egészen családias hangulatban lehet itt pihenni.

Az első vendégek még szerény körülmények között nyaraltak. A falusi házakban béreltek szobát, maguk főztek, esténként pedig a helyi vendégfogadóban vagy kocsmában találkoztak. A vasútállomások falára kifüggesztett hirdetések mutatták, melyik háznál akad kiadó szoba. A tóparton ekkor még alig volt kiépített infrastruktúra, a természet sokkal erősebb volt, mint az ember. Az igazi fordulatot az első világháborút követő évek hozták. Trianon után az ország elveszítette tengeri kijáratát és számos korábbi üdülőhelyét. A Balaton felértékelődött, de egyre többen kerestek megfizethetőbb nyaralóhelyet. Ez lett a Velencei-tó.

Trianon után kezdődött a Velencei-tó aranykora

Az 1920-as években vállalkozó kedvű birtokosok felismerték azt, amit korábban csak kevesen láttak meg: a tó nem csupán természeti érték, hanem jövőbeli üdülővidék is lehet. Megindultak a parcellázások, sorra alakultak a fürdőegyesületek, megszülettek az első tudatos fejlesztések. Egy velencei lakosnak, Hajdu Gézának köszönhetően 1923 nyarán megnyílt Velencefürdő első, valóban korszerű strandja. A korabeli tudósítások szerint parkosított part, öltözőkabinok, vendéglő, fedett terasz, táncparkett és rendszeres cigányzene várta a vendégeket. A tó vizének gyógyhatását is kihasználó strand hamar nemcsak fürdőhellyé, hanem társasági térré is vált. Nyaranta vízi ünnepségeket rendeztek, feldíszített csónakok úsztak a tavon, este lampionok fénye tükröződött a vízen, a vendégek pedig hajnalig tartó táncmulatságokon búcsúztatták a napot. A Velencei-tó ekkor kezdte kialakítani saját nyári kultúráját – szerényt, családiasat és éppen ettől szerethetőt.