Igazi mentális megújulásban lesz része annak, aki ellátogat erre a fesztiválra

A Zempléni Fesztivál művészeti vezetője szerint azoknak, akik először érkeznek a rendezvényre, nem csak a koncertek miatt érdemes ellátogatniuk a térségbe. „Aki ellátogat a fesztiválra, annak azt javaslom: adja át magát a hely szellemének! Ismerje meg a régió történetét és hagyományait, kóstolja meg a helyi ízeket, vegyen részt a kis települések vagy borászatok koncertjein, majd este élvezze a kiemelt programokat és zárja a napot a borteraszon, ahol mindig szól a jazz” – fogalmazott Hollerung Gábor. Mint mondta, a fesztivál olyan élményt kínál, amelyben a zene mellett a táj, a gasztronómia és a közösségi találkozások is szerepet kapnak:

Mindenkit biztosíthatok arról, hogy minden érzékszervre ható élményben, igazi mentális megújulásban lesz része.