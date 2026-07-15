Zempléni FesztiválBudafoki Dohnányi ZenekarHollerung Gábor

Igazi mentális megújulásban lesz része annak, aki ellátogat erre a fesztiválra

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Egy fesztivál akkor válik egy régió szerves részévé, ha a programokon túl kapcsolatot teremt a helyszínnel és az ott élő közösségekkel. Az idén 35 éves Zempléni Fesztiválnak – amelyet augusztus 14. és 23. között rendeznek meg – éppen ezt a szemléletet képviseli: a zene segítségével mutatja meg Tokaj-Hegyalja és Zemplén értékeit. A kezdetekről, a jubileumról, valamint a hagyományok és az újítások egyensúlyáról beszélgettünk Hollerung Gábor művészeti vezetővel.

Magyar Nemzet
2026. 07. 15. 6:42
Hollerung Gábor Fotó: Zempléni Fesztivál
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A Zempléni Fesztivál művészeti vezetője szerint azoknak, akik először érkeznek a rendezvényre, nem csak a koncertek miatt érdemes ellátogatniuk a térségbe. „Aki ellátogat a fesztiválra, annak azt javaslom: adja át magát a hely szellemének! Ismerje meg a régió történetét és hagyományait, kóstolja meg a helyi ízeket, vegyen részt a kis települések vagy borászatok koncertjein, majd este élvezze a kiemelt programokat és zárja a napot a borteraszon, ahol mindig szól a jazz” – fogalmazott Hollerung Gábor. Mint mondta, a fesztivál olyan élményt kínál, amelyben a zene mellett a táj, a gasztronómia és a közösségi találkozások is szerepet kapnak: 

Mindenkit biztosíthatok arról, hogy minden érzékszervre ható élményben, igazi mentális megújulásban lesz része.

A Zempléni Fesztivál idei programjait ITT találja.

 

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