Meghalt Nádas Péter

A műért 2012-ben Nádas német fordítójával, Christina Virághgal megkapta a Brücke Berlin-díjat és a Südwestrundfunk (SWR) német közszolgálati rádió irodalmi díját is. Ugyanebben az évben jelent meg a Párhuzamos olvasókönyv, amelynek egy része munkanapló, emellett esszéket, képeket, jegyzeteket is közöl a regénnyel kapcsolatban.
2012-ben a svájci Zug városkában található kortárs művészeti múzeumnak, a Kunsthausnak adományozta fotográfusi életművét, több mint 600 fotót valamennyi alkotói korszakából az 1960-as évek elejétől egészen 2003-ig. 2013-ban fényképészi életműve egészét jellemző gyűjteményt, 123 fotót adományozott a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is. 2016-ban jelent meg Az élet sója című kötete, az író szavaival „urbanisztikai regénye”, amely egyszerre történelmi esszé és városlegendárium. 2017-ben publikálta Világló részletek című monumentális, sokrétegű, súlyos családi és társadalmi kérdéseket érintő memoárját, amely az Emléklapok egy elbeszélő életéből alcímet kapta. A műért 2018-ban elnyerte az Aegon Művészeti Díjat. 2022-es Rémtörténetek című regénye elmondása szerint az eddigi legszemélyesebb műve, amelyben tulajdonképpen minden szereplő ő maga.
Nádas Péter munkásságáért számos rangos elismerést kapott itthon és külföldön is: 1985-ben József Attila-díjjal, 1992-ben Kossuth-díjjal jutalmazták a magyar regényt megújító munkásságáért. 1992-ben megkapta az Osztrák Állami Irodalmi Díjat, 1998-ban az Emlékiratok könyve Franciaországban elnyerte az év legjobb idegen nyelvű könyvének járó díjat. 2005-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2006-ban Márai Sándor- és Palládium-díjat kapott, ugyanebben az évben a Berlini Művészeti Akadémia tagjává választották. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2010-ben Budapest díszpolgára lett, 2014-ben Würth-díjjal, 2015-ben Szép Ernő-díjjal ismerték el. 2018-ban az Aegon Művészeti Díjat kapta meg a Világló részletekért. 2025-ben elnyerte a francia Transfuge magazin irodalmi díját, valamint a Prix Médicis Spécial elismerést, és ugyanebben az évben a Pour le Mérite kitüntetést is megkapta. 2026-ban a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjével tüntették ki.
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