Isteni helyek

Máté evangéliumában olvasni a jelenetet, hogy Jézus kiűzi a jeruzsálemi zsinagógából a pénzváltókat, árusokat. Kétezer évvel később más szelek fújnak. Az évszázad eleje óta több mint ötszáz templomot zártak be Németországban és Hollandiában, a templomok egyötödét Kanadában. Angliában az eladó anglikán templomokról külön háznyilvántartás van, amelyben bármely ingatlanközvetítő oldalhoz hasonlóan lehet keresni. A szigetországban a metodista templomok a legnépszerűbbek, mivel azok kisebbek anglikán társaiknál, így könnyebben alakíthatók át lakássá. Az elmúlt században több mint nyolcezer metodista templomot zártak be Angliában, a legtöbbet Cornwallban.

Angliában 1983 óta létezik szabályozás arra, mi történjen az elhagyott templomokkal. Az előírások más országokhoz képest meglehetősen szigorúak, az egyháznak és a közösségnek először bele kell egyeznie, hogy az épület a jövőben nem számít megszentelt helynek, felújítása során a külső legfeljebb minimálisan – van, ahol egyáltalán nem – változtatható, nem lehet bennük erotikus bolt vagy játékbarlang, és a kertjét nyitva kell tartani bárki előtt reggeltől estig, hogy aki szeretné, meglátogathassa elhunyt szeretteit.

A templomhoz kapcsolt temető az egyetlen ok, amely miatt a vásárlók ódzkodnak a vételtől. Vannak, akik nem szívesen ébrednek minden reggel egy temető látványára, mások inkább praktikusabb szempontokat vesznek figyelembe. A templomok ára ugyanis viszonylag kedvező, mivel nem felelnek meg a modern energetikai elvárásoknak, és általában elég lepusztult állapotban vannak. Így nem csoda, hogy a brit házvásárlók hatvan százaléka szívesebben venne templomot, mint klasszikus lakóházat. Az indokok között az ár mellett a hely különlegessége és a hatalmas belmagasság szerepel, amely jóval meghaladja az angol és az amerikai standardokat, illetve, hogy milyen egyedivé lehet varázsolni a modern trendekkel összefésülve. Így lesz az apszisból nappali, a főhajó bejáratából óriási belmagasságú hall vagy terasz a harangtoronyból. Előfordul, hogy díjnyertes építészek áron alul vállalják a hasonló projekteket, mivel referenciamunkaként szolgálhatnak.

Az átalakított templomok többsége városi ingatlan lesz, egy vagy több lakás is kialakítható bennük. Volt olyan templomból lett lakás, amely nyolcmillió fontért cserélt gazdát, de egy kisebb lakás már néhány százezer fontért is kapható. Van, amelyik minél inkább igyekszik megtartani a templom belső kialakítását, így például nem ritkák a freskók a konyha falán, a látszó gerendázat szinte mindig megmarad, és az ólomüveg ablakok is gyakoriak. Azonban mivel az ablakokat nem lakhatásra tervezték, ezért egyéb fényforrást is kell biztosítani, ami már komolyabb kihívás, ha a helyi hatóság nem szeretne változtatni az egykori templom kinézetén. Ilyenkor általában tetőablakok, fénycsatornák beépítése történik, esetleg üvegbetétes ajtó nyitása.

Számos építész és vásárló gondolja úgy, hogy még mindig jobb lakássá alakítani az elhagyott templomokat, mint veszni hagyni és végül állagromlás miatt lerombolni, hiszen így legalább megóvhatók a nyugat-európai és amerikai építészeti emlékek. Egyes szakértők kifejezetten nem értik a keresztény közösségek ellenérzéseit, mondván a karácsony és számos más keresztény ünnep is pogány alapokon nyugszik, így miért ne lehetne a keresztény emlékeket is újraértelmezni a XXI. század kívánalmainak megfelelően.

Tény, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a hívők száma, így a templomok magas fenntartási költségeit számos egyházkerület nehezen fedezi. Költségcsökkentés miatt ilyenkor összevonnak parókiákat, majd az elhagyott templomokat általában eladják. Amerikai egyházközösségek azonban az elmúlt években egyre többször szólaltak fel, hogy a folyamat nem teljesen természetes, ám az amerikai egyházkerületek mindenáron pénzzé szeretnék tenni a meglévő ingatlanokat. A templomok Amerika-szerte a legjobban eladható földeken fekszenek: a város közepén vagy a tengerparton remek kilátással. Többször előfordult, hogy mikor az egyházi hatóságok értesítették a parókia vezetőjét, hogy a templomot bezárják, mert úgy látják, a fenntartás már nem megoldható, a hívek összeszedték a szükséges pénzösszeget, ám nem tarthatták meg a templomot.

Így nem csoda, hogy ellenérzéssel viseltetnek az átalakított épületek iránt, főként, hogy azok nem csak lakásokként élnek tovább. Dublin egyik leghíresebb bárja, a The Church egy volt katolikus templomban található. Liverpoolban szintén szórakozóhely nyílt egy anglikán templomban, Olaszországban Vörös Ördögnek neveztek el egy hasonló helyet, és Amerika-szerte is számos templom működik bárként. A liverpooli épületben hatalmas halloweenpartikat rendeznek, amelyek rendszeresen sértik a helyi keresztény közösséget. Spanyolországban egy korábbi kolostor szolgál ma ötcsilllagos hotelként. Hollandiában korcsolyaparkot nyitottak, Csehországban fagylaltozó, Kanadában pedig színház üzemel. Igaz ugyanakkor, hogy Montreal egyik korábbi templomában olyan éttermet rendeztek be, amely az álláskeresőknek kínál olcsó étkezési formát. Magyarországon is található újraértelmezett templomépület. A Kiscelli Múzeum eredetileg a trinitáriusok kolostora volt, ma történeti kiállítások otthona.

Ferenc pápa többször kifejtette, hogy megérti, ha egy templom már nem fenntartható, de úgy gondolja, hogy az épületben csak a szegényeket és a rászorulókat segítő szervezetek kapjanak helyet. Joel Savage ghánai–belga újságíró érdekes párhuzamra hívta fel a figyelmet: miközben Európában fel-fellobbannak az indulatok egy-egy mecset építése kapcsán, a keresztény templomok átalakítására senki nem figyel oda. És olyan még sosem fordult elő, hogy egy mecsetből lett volna bár.

Borítókép: A németországi Immerath székesegyházának lerombolása, 2018. Kellett a hely a külszíni szénbányászatnak (Fotók: Europress/AFP)