Történelemformáló hölgyek

A Magyar nők című tévésorozatban először a négyszeres műkorcsolyázó-világbajnok Kronberger Lilit, a magyar sport első világbajnokát mutatták be. A hölgy győzelmén a korabeli sajtó is fanyalgott, de ez még nem volt akkora gond. Az viszont már igen, hogy a magyar bajnokságon a férfiak között indulva is megnyerte a versenyt – többször is, még szinte gyereklányként. A női műkorcsolyázás úttörője 1890-ben született.

A sportolónő korában a korcsolyázás kevésbé volt atletikus, s nem az esztétikum számított, hanem a jégbe rajzolt vonalak. Előtte is használtak zenei aláfestést, de Kodály Zoltán segítségével a sport egyik nagy újítását találta ki: a műkorcsolya-gyakorlatokat komponált zenére szinkronban mozogva mutatta be. Kronberger Lili 1974-ig, élete végéig kijárt a műjégpályára.

A Magyar nők című tévésorozat olyan lányokról, hölgyekről és asszonyokról készül, akiket a XXI. században is példaként állíthatnak az emberek elé. Major Melinda színésznő azonkívül, hogy vezeti a műsort, szakértőkkel, leszármazottakkal, történészekkel, hagyatékgondozókkal beszélget, és a fikciós jelenetekben meg is jeleníti a történelemformáló hölgyeket. Az anyagokat a Magyar történelmi arcképcsarnok című sorozat és dokumentumfilmek részleteivel színesítik.

A műsor célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz az ismert vagy kevésbé ismert magyar nőket, akik hatással voltak korukra és a következő nemzedékekre. Megéri értük szombat esténként 17 óra 25 perckor az M5 csatornát választani.

Kronberger Lili után megismerhettük Zrínyi Ilona küzdelmes életét, a Wesselényi-féle összeesküvés következményeit és a fejedelemasszony fiát, II. Rákóczi Ferencet, akit anyja 12 éves korában látott utoljára. Majd következett Jászai Mari, akit az utókor a legnagyobb tragikaként tart számon. Kossuth Lajos húga, Zsuzsanna az 1848-as forradalomban járta az ország kórházait, szervezkedett, betegeket ápolt. Bátyja nevezte ki tábori főápolónak. Életrajzírója, Vártokné Fehér Rózsa a neveltetéséről, Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója az akkor még gyerekcipőben járó orvoslásról mesélt. Bepillanthattunk Árpád-házi Szent Margit – Budapest védőszentjének – életébe is, akit szülei Istennek ajánlottak ajándékul Magyarországért. Megismerhettük Slachta Margit politikust és szerzetest, az első női országgyűlési képviselőnket, és Salkaházi Sárát, aki fiatal ­korában nagyvilági életet élt, szabadelvű nő volt, végül szociális munkát végző apácaként találta meg hivatását. Tudatosan vállalta sorsát, életét adta az üldözöttekért. Versegi­ Beáta­ Mária szerzetesnővér a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sáráról írta szakdolgozatát, és a beszélgetésben az apáca elhívását és közösségi munkáját elevenítette fel. Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a világ legidősebb élő olimpikonját a sport nevelte erőssé, bátorrá, kitartóvá. Édesapja és több családtagja az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg.

A második világháború alatt elmaradtak az ötkarikás játékok, és a tornásznőt származása miatt kirúgták a csapatból. Vidékre menekült, ahol Juhász Piroska néven élt. A ma már 101 éves sportolónő legendássá vált életszeretetét, optimizmusát gyermekei is örökölték. Divattervező fia, Bíró-Keleti Rafael kiemeli, hogy édesanyjuk a külföldön töltött éveikben is erősítette bennük a magyarságtudatot. Minden munkát elvégzett körülöttük, és olyan jól főzött, hogy hétvégén a szomszéd gyerekek is náluk ebédeltek.

A sorozat nemcsak a nők tetteit, elért eredményeit mutatja be, hanem a mindennapjaikat is, a személyiségüket, a motivációjukat, hogyan és miért indultak el egy úton, egy cél vagy eszme irányába. Az erős asszonyok alakja mögött legtöbbször empatikus, gyöngéd személyiség rejtőzik. Egy dolog mindannyiukra jellemző: segíteni akartak, családot, országot, hazát megmenteni, egyben tartani.

A műsor készítői – Koller István producer, Dombrovszky Linda és Szabó Szonja rendezők, Hartung Dávid vezető operatőr, valamint a narrátor Kautzky Armand – hangulatokat próbálnak elkapni, felidézni. Az alkotók egy évre terveztek előre, a televíziós pályázatra 52 nevet nyújtottak be: olyan asszonyokét, akikre méltán lehetünk büszkék. Közelebbről megismerhettük vagy a közeljövőben megismerhetjük Pécsi Esztert, Magyarország első női mérnökét, Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas költő, műfordítót, Cinka Pannát, aki 1728-ban zenész családtagjaival megalapította az első hagyományos cigányzenekart, Polgár Judit nemzetközi sakknagymestert és Brunszvik Terézt, akinek nem adatott meg a család boldogsága, a gyermekáldás öröme, mégis ő volt az, aki a magyar nőnevelés harcosaként hosszú évekig küzdött, míg megalapíthatta az első magyarországi óvodát. Rajtuk kívül láthatjuk Karikó Katalin kutatóbiológust, Szabó Magda írót, Sass Flórát, a rabszolgalányból lett Afrika-kutatót és Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónőt.

A műsorvezető, Major Melinda minden adás végén megígéri, hogy legközelebb is egy különleges és izgalmas nő életét mutatják be. Érdemes nézni a sorozatot. Erőt ad.

(Magyar nők – Rendező: Dombrovszky Linda, Szabó Szonja. A műsort az M5 csatornán szombatonként 17 óra 25 perckor vetítik, folyamatosan ismétlik, és a mediaklikk.hu-n is látható.)

Borítókép: Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornásznő, a nemzet sportolója köszöntése az UTE tornacsarnokában, 2020 (Fotó: Bors/Knap Zoltán)