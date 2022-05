Szatirikus csárdás

A budapesti Uránia Színházban április 3-ikán este, mikor a közönség már összegyűlt a nézőhelyen, tűz ütött ki a színház mellékhelyiségében, a laboratóriumban. Ekkor este dr. Erődi Bélának „Jézus élete a szentföldön” czímű darabját készültek bemutatni. Néhány perczczel az előadás előtt a jelen volt rendőrtiszt tudtul adta a közönségnek, hogy az előadást nem lehet megtartani. Nincs veszedelem, de a közönség legyen szíves távozni. A közönség el is hagyta a színházat. A színház elé ekkor már megérkeztek a tűzoltók is. A tűz a nézőhelytől távol eső udvari helyiségben támadt, a hol egy asztalon a villamos lámpa felrobbant, meggyújtotta a közelben volt papirosokat és gyorsan terjedt. A kár jelentékeny, mert sok értékes műszaki fölszerelés, a mozgó fényképek bemutatásához való fölvételek megsemmisültek. Pekár Gyulának és Kern Aurélnak a „Táncz” czímű darabjához készült fölvételek is elpusztultak. A tudományos színház vezetői Molnár Viktor miniszteri tanácsos és Szana Tamás igazgató a színház személyzetével együtt szomorúan nézték a pusztulást. A tűzoltók hamar elnyomták a veszedelmet, mely több ezer korona kárral sújtja a színházat. A vizsgálat úgy találta, hogy a falba alkalmazott izzólámpának sugárzó melegétől fogott tüzet valami közelében heverő, könnyen gyúló tárgy, esetleg épen egy darabja annak a mozgófénykép-szalagnak, a mely czelulózból készülvén, mint a megejtett próba is igazolta, már 60 fokos hőségnél két percz alatt lobot vet. A mozgófényképek szalagjai 35,000 koronát értek, s ezek legnagyobb része elégett. A tűz az épületben csak 240 korona kárt okozott, a kész lemezekben pedig 32,000 koronát. A színházat a részvénytársaság 70,000 koronára biztosította, abban az összegben azonban bele foglalvák a színpad, a nézőtér és a teljes bútorzat. A mozgófény kép szallagok a biztosítás felvételekor csupán 10,000 koronával szerepeltek, azóta azonban a készlet meg nagyobbodott. Az előadásokat másnap már újra folytatták.

(Vasárnapi Újság, 1901/14)

*

Azok a keskeny képszalagok, a melyekben az egyes apró képek alig észrevehető különbséget mutatva következnek egymás után: az első magyar mozgófényképek Pekár Gyulának és Kern Aurélnak „A táncz” czimű művéből. Ugyanazok a kinematogrammok ezek, természetes nagyságban, a melyek nagy része a múlt héten elégett az „Uránia” laboratóriumában s a melyek helyett az Uránia most más képeket kénytelen anyagi erejét meghaladó költséggel készíteni.