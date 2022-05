Célra vezetés

A hatvanesztendős Malbrunot az egyik legjobb francia külpolitikai újságíró, haditudósító. Közel-Kelet-szakértő, mégpedig olyannyira, hogy a 90-es évektől húsz éven át tudósította a francia hírügynökséget, az AFP-t a térség minden háborújáról. Irakban 2004-ben az iszlám fegyveresek túszul ejtették, rabságából társával együtt több hónap után szabadult. Rendkívül tájékozott, sőt egyesek szerint túl jól értesült. Az utóbbi évtizedek szinte valamennyi neves közel-keleti politikusával készített interjút. De nem is ez adja a rangját, hanem az, hogy majd mindegyik cikkében már-már bizalmas információkat közöl.

Most is megerősítette, hogy annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nagy hangon kijelentette: ők nem állomásoztatnak Ukrajnában katonákat, már hónapok óta jelen vannak a különféle kiképzők, az amerikai Delta-egységek és a brit SAS-csapatok kommandósai. Hogy ők is fegyverforgatásra oktatják az ukrán katonákat, vagy esetleg részt vesznek a támadásokban is, ki tudja.

Azt viszont Kijev sem tagadta, hogy a nyugati hírszerző szervek ellátják őket értesülésekkel. Sőt a Moszkva parancsnoki cirkáló ukrán megsemmisítéséről az a hír járja, hogy amerikaiak vezették a célra az ukrán Neptun rakétákat. Valószínűleg az ilyen akciókra nem kértek engedélyt a NATO-tól, de az orosz fél részéről ez bármikor kijátszható kártya, amely azt bizonyítja, hogy az atlanti szövetség beavatkozik az ukrán háborúba. Márpedig ennek beláthatatlan következményei lehetnek.

Miért is éri meg Amerikának beavatkozni ebbe a katonai összetűzésbe? Egyes orosz elemzők már régóta mondják, hogy a háború tulajdonképpen Washington és Moszkva között folyik. Szép magyar szóval proxyháborúról van szó, amelyben az ukránok játsszák el a jenkik szerepét. Igaz, ők ebben segítenek nekik.

Az amerikaiak a szabadság védelméért az utolsó ukrán katonáig kitartanak, legalábis a tréfásnak szánt megjegyzés szerint. Washington nem veri nagy dobra elkötelezettségét, csak szép lassan sütögeti a pecsenyéjét.A nemzetközi megítélés szerint az ukrán háború egyetlen győztese Amerika lesz. Bár területileg biztosan Oroszország növekszik, ám ennek az az ára, hogy a nemzetközi életben évtizedekre páriává válik. Ha egyáltalán le tudja mosni az agresszorszerepet magáról. Ez már önmagában nyereség az ellenérdekelt félnek.

Ha elhúzódik a háború, akkor annak minden újabb napja ajándék Amerikának. Oroszország tovább gyengül, újabb hibákat követ el, presztízse még barátai közt is igen kétséges lesz. „A szabad világ” egyértelmű megvetésével találkozik.