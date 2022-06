Lyuk a paravánon

A kilencvenes évek második felében Angliában járt szakmai úton ­Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályának vezetője.

A fiatal természetvédő az út során egy paravánra figyelt fel, amelyet két helyen kilyukasztottak. A lyukakba tett távcsövek nyújtotta ­élményért két hosszú sorban álltak az emberek. Lovászi ­Péter ráért, és égett benne a kíváncsiság, hogy vajon miféle érdekességet láthat. Mikor sorra került, hatalmas meglepetés érte. Madáretetőt látott néhány mezei verébbel. Angliá­ban akkor került a veszélyeztetett fajokat soroló Vörös Listára a mezei és a házi veréb, a seregély és a sárgarigó. Utóbbi azóta kipusztult.

Egysíkú tápláléklánc

– A hazai házi- és mezeiveréb-állomány harminc-negyven százaléka maradt meg 1980-hoz viszonyítva. Nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint a sokkal korábban iparosodott, urbanizálódott nyugati országok, de nálunk is megindultak azok a folyamatok, amelyek a madárállomány létét veszélyeztetik – tájékoztat Lovászi Péter. Ilyen folyamat a vegyszerhasználat vagy a területalapú agrártámogatás, ami miatt olyan helyen is mezőgazdasági termelés folyik, ahol egyébként nem folyna, mert a rossz minőségű, szikes-homokos talaj miatt nem érné meg. A korszerű gépeknek köszönhetően egyre kevesebb gabonaszem szóródik el, a kemikáliák miatt nincsenek gyomnövények – márpedig ezek a madarak fontos táplálékai. Ha eltűnnek a mezsgyék és a vadvirágok, ha megszűnik a táplálék sokszínűsége, akkor a beporzók száma is megcsappan, ami a terméshozam csökkenése mellett a rovarevő madarak számát is apasztja.

Tavaly október közepén jelent meg, hogy az Európában őshonos madárfajok mintegy harmadának hanyatlik az állománya.

Az elemzés 544, Európában rendszeresen és természetes módon előforduló madárfaj veszélyeztetettségét, „kihalási kockázatát” értékelte.

Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a madárfajok csaknem húsz százaléka valamilyen mértékben veszélyeztetett. Hetvenegy faj esetében közvetlenül fennáll annak a veszélye, hogy teljesen eltűnjenek a kontinensünkről, további 35 faj mérsékelten fenyegetett. Ahhoz, hogy egy fajt a veszélyeztetett kategóriába soroljanak, az európai populációnak három generáció alatt minimum harminc százalékkal kell csökkennie. Ha ez a csökkenés ugyanennyi idő alatt nem éri el, de megközelíti ezt az értéket, akkor kerül a faj a mérsékelten fenyegetett kategóriába. Mivel az európai madárfajok ötöde (103 faj) szinte kizárólag a kontinensen fordul elő, így ezeknél a regionális adatok egyben a világállományra is vonatkoznak.

Az utóbbi hat évben három madárfaj pusztult ki a kontinensen (guvatfürj, talpastyúk, fenyősármány). A tengeri madarak, a vízimadarak (récék, libák, vöcskök), a parti madarak és a ragadozók a legveszélyeztetettebb és leggyorsabban csökkenő csoportok Európában.

– Az ember nemcsak az élőhelyek beszántásával, lebetonozásával veszélyezteti a madarak létét, hanem a klímaváltozás is alapvetően befolyásolja az életüket. Egyes vonuló fajok évezredek óta az év ugyanazon szakaszában indulnak útnak, de a melegedő klíma miatt nem találják megszokott táplálékukat. Nemcsak nálunk, a telelőhelyükön sem. A rovarevő kerti poszáta állománya kilencven százalékkal csökkent, aminek legfőbb oka a telelőhelyükön, azaz a Száhel-övezetben bekövetkező élőhelyvesztés – árnyalja a képet Lovászi Péter.

Az adatok alapján az erdőlakó madarak jobb helyzetben vannak, mint a legelőkön, réteken, vizes élőhelyeken élő társaik.