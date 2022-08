Nem várt gondokkal jár az eurázsiai hódok visszatelepítése

Itthon nem védett

A jogszabály-módosítással a hód lekerült a hazai védett állatok listájáról, de az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok listáján továbbra is fenn van, pénzben kifejezett értéke is ötvenezer forint maradt, tehát továbbra is természetvédelmi oltalom alatt áll. Az eurázsiai hód állományát természetvédelmi engedéllyel eddig is lehetett gyéríteni, ha valamilyen közérdeket lehetett igazolni.

Ilyen például az árvízvédelmi fenyegetettség (a töltésben ássa az üregét), vagy az élet- és vagyonvédelemben okozott fenyegetettség (rádőlhet az emberekre a megrágott fa, vagy beszakad az autó alatt az út). A kukoricáját megrágó hód miatt a gazda eddig csak természetvédelmi kártalanítást kaphatott, bár jellemzően nem merültek fel ilyen igények, most viszont már kérhet engedélyt a rágcsáló riasztására, gyérítésére, ha természetvédelmi érdeket nem sért, és más célravezető megoldás nincs.

Az erdőállománynál szintén ez a helyzet. A befogásra konkrét időszakban ad lehetőséget a rendelet, de Czabán Dávid szerint lehetnek olyan érzékeny helyek, ahonnan azonnal ki kellene fogni a hódokat, ha ott megjelennek, akár nyáron is. Ilyenek például a botanikus kertek.

Az egerszalóki hódgát mellett hiába vártuk az ökoszisztéma-„mérnökök” felbukkanását. Visszahúzódtak az üregükbe. A gát elkészült, a hőség rekkenő, majd éjjel előjönnek.

Kipusztult, majd visszatért Hazánkban korábban kihalt állatfajok egyre több példányát észlelik. A medve magyarországi kipusztulását a XX. század elején könyvelték el, a farkasok, hiúzok eltűnését a század közepére tették, bár szórványosan még láttak egy-egy állatot. Az újabb észlelések az 1980-90-es években szaporodtak meg. A hiúz már az 1970-es évek végétől élt a Börzsönyben, 1987-től 1995-ig folyamatosan találtak hiúznyomokat, azután tíz évre eltűnt az állat. Legközelebb 2005 novemberében észlelték a jelenlétét, ahogy azóta minden télen. Hiúzból most pár tucatnyi élhet a Börzsönyben, a Mátrában az Aggteleki-karszton és a Zemplénben összesen. A Bükk területén két-három szaporodó farkasfalkáról tudnak. Medve is egyre sűrűbben tűnik fel az északi megyékben. Szlovákiából téved át időnként egy-két példány, de tartós megtelepedésükre eddig nincs bizonyíték.

Borítókép: Gondot okoz az állatok fadöntése, gátépítése és az üregásás (Fotó: Europress/AFP)