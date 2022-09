Sokszínű kommunikáció a focipályán

Az egyszerű ácsolt lelátó vagy a korlát melletti állóhely, a lelkes futballisták és szurkolók kellemes emlékként maradtak meg, de még az is, amikor parlagfű nőtt a pálya közepén. És még akkor is, ha időnként nem is a legválasztékosabban, nem szalonképesen fogalmazták meg a mondanivalójukat a pálya körül állók.