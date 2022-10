Magyar egyetem a nemzetközi felsőoktatási rangsor élmezőnyében

Magyar egyetem korábban sosem került be egy nemzetközi felsőoktatási rangsor kétszázötvenes mezőnyébe sem. A Times Higher Education (THE) világrangsora jelenlegi formájában 2010 óta létezik, amikor először jelent meg a 2004 óta létező QS World University Rankingstől elkülönülten. Öt területen vizsgál tizenhárom különféle indikátort, köztük a tanítási környezetet, a kutatás mennyiségét és elismertségét, az idézettséget (tehát a kutatási tevékenység általános befolyását), az egyetem elismertségét a diákok, kutatók, alkalmazottak véleménye alapján, illetve az iparági befektetéseket.

A Semmelweis Egyetem az idei rangsorban a 236. helyet szerezte meg, ezzel negyvenegy helyet javított tavalyhoz képest. Az Európai Unió tagállamai között német, francia és belga egyetemek mögött áll a Semmelweis a 64. helyen. Jelenleg ez az egyetem legelőkelőbb minden tudományterületet lefedő listán való helyezése, speciálisan az orvostudományok területén minden listán körülbelül száz hellyel előrébb szerepel.

– Négy neves nemzetközi rangsort nézünk, amelyekben 2019 óta mind sikerült javítani.

A THE listáján a 491.-ről jutottunk el a 236. helyig, a QS Life Sciences and Medicine-en a 308.-ról a 262.-re, a US Newson kardiológiai területen már a közeljövőben bekerülhetünk a legjobb ötven egyetem közé. Ezen az amerikai listán szakterületenként követhetők a legjobbak eredményei, a szív- és érrendszeri képzés mellett az endokrinológia és a diabetológia viszi a Semmelweis Egyetem hírét.

A Sanghaj rangsorban is sikerült javítanunk háromszáz helyet, és már a top hatszázban vagyunk, annak ellenére, hogy az egy olyan lista, ahol például a Nobel-díjasok számát, a hallgatói létszámot, illetve egyéb, nagy tudományegyetemek számára kedvező paramétereket veszik figyelembe – mondja Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Az UNESCO felmérése szerint 2000-ben még 99,4 millióan tanultak világszerte egyetemeken. Ez a szám 2030-ra 414,2 millióra nő, ami 416 százalékos emelkedés, így nem csoda, hogy a világ egyetemei szeretnének minél nagyobb szeletet kihasítani az egyre növekvő diákszámból. Azok ugyanis egyrészt a különféle ösztöndíjak, felajánlások vagy költségtérítések nyomán bevételt hoznak az egyetemnek, másrészt keresletet generálnak az adott város lakáspiacán, éttermeiben, boltjaiban.

A diákok, amikor egyetemet választanak, különféle tényezőket vesznek figyelembe. A külföldiek mindenképp nézik az egyetemi rangsorok eredményeit, de emellett fontos tényező lehet, hogy az ázsiai vagy afrikai diák például hova kap vízumot, hol olcsóbbak a megélhetési költségek, vagy honnan könnyebb továbbutazni városnézésre.

A probléma, hogy az egyetemi rangsorok alapvetően az angol nyelvre épülnek, így az angol nyelvű képzések kerülnek előtérbe, mivel ezekről a képzésekről kerülnek ki azok a doktori hallgatók, vagy itt tanítanak azok az oktatók, akik képesek tudományos eredményeiket neves angol nyelvű lapokban publikálni.

A különféle rangsorok különféle jellemzőket vizsgálnak, elsősorban az alapján, hol és miért hozták őket létre, mi volt a rangsorkészítő célja, az adott intézmény milyen pozitív tulajdonságát akarta megmutatni. Kérdés továbbá, mi az adott rangsor célcsoportja. A THE és QS elsősorban brit diákoknak szól, az Egyesült Királyság egyetemei hagyományosan jól szerepelnek mindkettőn. A US News az amerikai egyetemekre koncentrál, a sanghaji AWRU célcsoportja pedig azok a kínaiak, akik amerikai egyetemeken szeretnének továbbtanulni. Hazai szakértők szerint az oktatás tömegessé és nemzetközivé válásával lettek a listák nemzetköziek, de ez nem jelenti azt, hogy a magyar nyelven folyó tudományos munka alacsonyabb színvonalú volna, csupán kevéssé fajsúlyos a rangsor eredményeiben.