Madonna új arca: viaszbaba vagy az ageizmus harcosa?

A 65. Grammy-díj-átadón Madonna átadott egy díjat, beszéde helyett azonban mindenki azon pörgött, hogy milyen „ijesztő” és „felismerhetetlen” az arca. Az énekesnő Instagramon reagált, szerinte a teleobjektívvel készülő közeli képek alapból torzítanak, a kritikák mögött pedig az ageizmus – életkor szerinti diszkrimináció – és a nőgyűlölet áll. A mai világ meglátása szerint nem hajlandó ünnepelni a 45 év feletti nőket, sőt megbünteti őket, ha továbbra is erős akaratúak, szorgalmasak és kalandvágyóak maradnak. „Soha nem kértem bocsánatot a kreatív döntéseimért, sem azért, ahogyan kinézek vagy öltözködöm, és nem is most fogom elkezdeni. A média a karrierem kezdete óta lealacsonyított, de megértem, hogy ez az egész egy próbatétel, és örömmel török utat magunknak, hogy a mögöttem álló nőknek már könnyebb dolguk legyen” – írta, majd megígérte, hogy még sok-sok évig felforgató magatartást fog tanúsítani, feszegeti a határokat és élvezi az életet.

Madonna mindig is szeretett sokkolni, négy évtizedes pályája tulajdonképpen erről szólt: merész átváltozásai és tudatosan felépített imázsa tették ikonná. A nyolcvanas évek óta minden évtizedben volt Billboard top tízes albuma, ötven felett pedig még bőven ő diktált a fiatal popsztároknak a Super Bowl félidei koncertjén, és azóta sem érdeklik a számok. Huszonéves fiúkkal randizik, őrült bulikról posztol, és nemrég jelentette be világ körüli turnéját. Közösségi oldalain piros hajjal, leborotvált szemöldökkel közelről kiabál a kamerába, vagy éppen talpig latexben rázza magát. A kérdés jogos: miben más ez a mostani sokkolás, és vajon miért veri ki a biztosítékot még a rajongóinál is? Lehet, hogy úgy néz ki, mint egy elfuserált viaszbaba Madame Tussaud múzeumában, ám Madonnát nem most érik először kritikák a külseje miatt, és nem is ő az egyetlen. Tavaly például a Szex és New York sorozat egyik színésznője volt a gúnyolódás célpontja: Kristin Davis láthatóan felvarratta az arcát – ami még a széria folytatásánál is rosszabbul sikerült. Egy hollywoodi színésznő és egy akkora popsztár, akinek vezetéknévre sincs szüksége, közszereplők, de vajon jogunk van-e megalázni bárkit azért, ahogy megéli a múló éveket egy olyan terepen, ahol tilos megöregedni?

Madonna arca csak egy tünet

A bulvársajtóban és a közösségi médián felkapott pletykák remekül leképezik, hogy mi foglalkoztatja a társadalmat, utóbbi közegnek köszönhetően pedig kialakult egy mindent felülíró testkultusz, amely irreális elvárások elé állít minket. YouTube- és TikTok-videók ezrei foglalkoznak például azzal, hogy egyes celebeknek vajon milyen plasztikai műtéteik voltak, a bulvársajtóban pedig csámcsoghatunk olyan „leleplezéseken”, hogy mondjuk Jennifer Lopeznek narancsbőre van, Tom Cruise-nak pedig felpüffedt a képe feltehetően valamilyen beavatkozástól. Az idea­lizált testkép persze elérhetetlen, a tökéletesség pedig illúzió, hiszen még a külsejükből élő modellek sem úgy néznek ki, mint a bevilágított, retusált, agyonfilterezett képeken. Mindeközben az öregedés tabuvá vált: az ötven az új harminc, de lehetőleg hetvenévesen se nézzünk ki nagymamának!

A társadalom mindeközben ki van békülve a hazugságokkal – amíg az nem látszik vagy letagadható. A tavalyi, nagy sikerű Top Gun folytatásban például azért cserélték le az eredeti színésznőket, Kelly McGillist és Meg Ryant, mert előbbi úgy öregedett meg, mint egy átlagember, utóbbin pedig sajnos meglátszik a sebészek munkája. Az idő ellen folytatott játszmában nem lehet nyerni, ám mindenkinek joga van hozzá, hogy úgy játsszon, ahogy szeretne: ahogy elviselhetőbbnek tartja. Madonnát kinevethetik, ám esélyes, hogy a tabukat jól kitalált akciókkal döngető énekesnő most is egy lépéssel kritizálói előtt jár, és mindez nem más, mint zseniális reklámfogás a turné előtt. Ahogy egy 2015-ös interjúban fogalmazott: törődni azzal, hogy mit gondolnak az emberek, minden művész halála.