Ha a meggyilkolt színházba indul…

„Az autó sofőrje megállt egy kamion mögött, ami az út szélén parkolt, ekkor csapódott a várakozó kocsijába egy figyelmetlen autós. Az ütközés következtében a jármű a szemből jövő csirkeszállító teherautó elé vágódott.” A baleset leírása meglehetősen homályos, bonyolult, s csak többszöri olvasásra érthető, ha egyáltalán.

Egybeácsolatlan mondataink

A régi magyar retorikában megkapó szóképpel – egybeácsolatlan mondat – jelölték a görög anakoluthont, azaz a következetlen mondatszerkezetet. A világos nyelvi szerkezet tehát: egybeácsolt. Az egybeácsolatlanság lehet mondaton belüli, és kiterjedhet a szövegre. A következetlenség fakadhat szándékosságból. A költészetben tudatosan fellazítható a szabályos mondatszerkezet. Azonban ami az irodalomban erény, az a publicisztikai szövegek esetében hátrány. És többnyire figyelmetlenségből, fogalmazási hibából ered.

„A keresőcsapatok megtalálták a gép fekete dobozát, amely egy repülőtér megközelítése során zuhant le a nepáli Himalája lábánál.” – Ebből a mondatból nem derül ki, hogy maga a gép zuhant le. Mert ha csak a feketedoboza, akkor nem lenne akkora nagy a baj… A fekete dobozt a szövegben egyébként külön írták (igaz, az egyik helyesírási tanácsadóban is így van), holott nem is fekete, viszont átvitt jelentésben használt fogalom, tehát helyesen: feketedoboz.

„R. barátnője lett a turisztikai ügynökség vezérigazgató helyettese.” – A hírben szereplő mondat kétértelmű. A vezérigazgató-helyettes lett R. barátnője, vagy R. barátnője lett a vezérigazgató-helyettes?

A meggyilkolt menetrendje

„Először szólalt meg annak a fiatal lánynak a vőlegénye, aki súlyosan megsérült, amikor júniusban az utcára omlott egy felújítás alatt álló épület homlokzata […] A férfi sérülések nélkül megúszta az esetet…” – Az első mondatból az következik, hogy a vőlegény (azaz a férfi) sérült meg súlyosan, a másodikban viszont már az szerepel, hogy megúszta. „Kiköltözött a szülői házból, és három barátjával keresett új otthont, aki közül az egyik Geoffrey R. volt…” – Hányan is kerestek új otthont? Hárman vagy négyen? „Színházba indult a New Yorkban meggyilkolt magyar nő.” – Időrendi hiba. Akit meggyilkoltak, az nem indul színházba. „Pszichiátrián kezelik a négyéves kislányt szállító busz sofőrjét.” – Éppen most, amikor szállítja? Miért is?