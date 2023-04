Világszenzáció a lelet, amely egy jászsági sírból került elő

Megint egy példa arra, hogy milyen hasznos a közösségi régészet, hogy mennyi minden köszönhető az amatőröknek. Ők azok, akik nem kirabolják a lelőhelyeket, hanem, ha találnak valamit, értesítik a helyi múzeumot. A jászberényi Jász Múzeumhoz 2016 óta kötődik egy csoport – ennek három tagja bukkant a lelőhelyre.

Arról a helyről korábban nagyon értékes ékszerek, egykori öveknek az elemei kerültek elő. A régészek a szétszórt leletek alapján azonban nem tudták pontosan meghatározni, hol kutassanak. Ezért volt szükség a lelőhely részletes felmérésére.

Ennek meg is lett az eredménye, hiszen megtalálták az avar kori temetőt, és tudatosan dönthettek arról, hogy mely részét tárják fel.

– Az ELTE Régészettudományi Intézetének, a Jász Múzeumnak és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai tavaly szisztematikus terepbejárást, magnetométeres felmérést, majd tanásatást végeztek. Részletesen feltérképeztük a lelőhelyet, majd gondos tervezés után kijelöltünk egy szelvényt, amelyet 2022 szeptemberében feltártunk – ismertette a programot Samu Levente, az ELTE Régészettudományi Intézetének munkatársa.

A gerincoszlop nagy része és a bordák elporladtak. Fotó: Havran Zoltán

Sokáig azt hitték, hogy őskori objektumra bukkantak, hiszen itt nagyon erős az őskori jelenlét. A lelőhely többi objektumához képest egy jóval halványabb, nehezen körvonalazható foltra, egy sírra figyeltek fel. Az ott eltemetett ember kétezer éven keresztül viszonylagos békében pihenhetett – annak ellenére, hogy nem temették mélyre. Alig hatvan centiméterrel a mai felszín alatt feküdt. Szerencsére az eke nem bolygatta meg, szinte eredeti állapotában találhattak rá. Azért szinte, mert egy állatjárat vezetett végig a síron.

Az itt közlekedő kisállatok egy eszközt el is sodortak az eredeti helyéről.

Eszközt? Nem is akármilyen eszközt. Egy szikét, amelyet a fej bal oldalán találtak. Az ásatás során arra figyeltek fel, hogy a lábfejeknél nagyobb mennyiségű tárgyat helyeztek el két faládában. Szikék, emelők, véső, kések, csipesz, fogó és egy spatula is előkerült. Egy teljes készlet. Komplett orvosi eszköztár. A kelta kortól a középkorig terjedő időszak orvosi eszközeinek átnézése után bizonyosodott be, hogy ezek római koriak. A jobb térd külső oldalán sima felületű kődarabot is találtak – dörzskő volt, amelyet korabeli gyógyszerek, gyógynövények feldolgozására használtak. Az állatok mozgásától elsodródott orvosi szike a fej bal oldalára került. Kétezer év alatt két métert tett meg.