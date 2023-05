Az amerikai minstrel története

A feketéket karikatúraszerűen bemutató minstrel varieté atyjának Thomas Dartmouth Rice tekinthető, aki egy, az amerikai Délen látott táncoló, éneklő, testi fogyatékos férfiről mintázta Jim Crow, a szakadt ruhákba öltözött, görnyedt, sztereotipikus dialektusban beszélő, furmányos, éneklő, táncoló fekete figuráját. Rice élete során karikaturisztikus fekete figurákat alakított Amerika- és Európa-szerte, köztük az Othello vagy a Tamás bátya burleszkváltozatát is.

A minstrel fejlődése nyomán alakultak ki a kötelező sablonszerepek, így a tanulatlan falusi, a városi tudálékos, a félvér és a nagyszívű, terebélyes asszonyság. Az előadások a feketék kifigurázásán alapultak, hangsúlyozva nevetségességüket, túlzott érzelmeiket és szexuális étvágyukat.

Az előadásokat a szegényebb néprétegek látogatták, a tanultabbak már a XIX. században is inkább kerülték, mivel tisztában voltak a művek társadalmi kontextusával, vagyis, hogy a szegény fehérek (elsősorban ír bevándorlók) ilyen módon mondják el véleményüket az amerikai álom, a befogadó társadalom és az önmegvalósítás lehetőségének csalfaságáról.

Ebben az időszakban fekete színészek is játszottak a népszerű darabokban blackface-szel, igaz, a XX. századra a mozivásznon ez a szokás már kikopott. Az 1927-es A jazzénekes után számos nagy sztár, többek között Fred Astaire és Judy Garland szerepelt blackface-ben, de a második világháború változásainak köszönhetően a feketék egyre inkább elutasították a hollywoodi fekete sztereotípiákat, a hatvanas évek polgárjogi mozgalmai nyomán pedig hallgatólagosan illett kerülni az arcfestést.

Eredeti minstrel előadás. Fotó: John Springer Collection/Getty Images

A blackface fajtái

Ennek ellenére még a XXI. században is számos példát találni a hollywoodi filmtermésben a blackface-re. Alapvetően négyféle oka lehet az arcfestésnek. Az első lehetőség a szatíra, amelyre a legjobb példa a szerepéért 2008-ban Oscarra jelölt Robert Downey Jr. a Trópusi viharban. A hasonló maszkírozás Szirmai Gergely szerint azért fogadható el, mert kifigurázza a problémás gyakorlatot.

A második típus a társadalmi megítélés vitatása, amelyre A stúdió című sorozat 2008-as, azóta számos platformról eltávolított része lehet példa. Ebben Jane Krakowski és Tracy Morgan karaktere arról vitatkozik, hogy fekete nőként vagy fehér férfiként nehezebb boldogulni, majd ennek megfelelően beöltöznek. Ezt a verziót a mai közmegegyezés rasszistának tekinti. A harmadik – szintén vitatott – forma, amikor a rendező különösebb indok nélkül dönt a feketére festés mellett. A negyedik esetében kérdés, hogy egyáltalán blackface-ről van-e szó. Erre az 1964-es Mary Poppins kéményseprő-jelenete éppúgy példa, mint Ben Stiller 2009-es, szénbányában dolgozó Zoolandere. A hasonló problémák nyomán fordulhat elő, hogy Hollandiában ma viták kísérik a Mikulás ottani hagyományok szerinti kísérőjét, Fekete Pétert.

Szakértők szerint a blackface jelenség a kulturális kisajátítással függ össze. Az elmélet megalkotója, Susan Scafidi jogászprofesszor szerint a szerzői jog által védett szellemi alkotásokhoz hasonlónak kell felfogni a kultúrát, tehát annak használata és pénzügyi hasznosítása csak azt a közösséget illeti, amely a kultúrát megteremtette és évszázadok óta használja. Ennek alapján nem megengedhető, hogy más rasszú színészek alakítsanak eltérő származású karaktereket, tehát például tilos a Hollywoodban szitokszónak számító whitewashing, amelynek továbbfejlesztett formája a feketére maszkírozott fehér színész.

Ugyanakkor ezen analógia nem működik a fehér karakterek esetén. Az #Oscarsowhite 2016-os botránya óta (az összes nagy díjjal elismert művész fehér volt) rendre játszanak fehér szerepeket nem fehér színészek.

Számos tanulmány született, hogy míg a whitewashing a fehér felsőbbrendűség megtestesülése, a blackwashing álprobléma, mivel a korábban a filmiparban ismert fehér színészi túlsúlyt kívánja csökkenteni. A tiltakozókat rendre rasszistának minősítik filmes és tudományos körökben is, mondván az ellenzők által ajánlott organikus diverzitás (a történetben természetesen megjelenő színes karakterek) kevés a mérleg helyrebillentéséhez, ahhoz olyan colour conscious casting (a bőrszín nem számít a színész kiválasztásakor) szükséges, amelyben felülreprezentáltak a fehértől eltérő rasszok.

Sokszor hozzák példaként az Alexander Hamiltonról szóló Broadway-produkciót, amelyhez kifejezetten nem fehér színészeket válogattak fehér szerepekre, és a darab óriási siker lett. Hasonló a helyzet a fekete Boleyn Annát és a fekete Kleopátrát bemutató sorozatokkal is. Mindegyik esetben felmerül a kérdés, hogy vajon a rasszizmus és kulturális kisajátítás csak egy irányban működik-e. A Hamilton kapcsán a Harvard diákjai is foglalkoztak már a kérdéssel, a Kleopátra az egyiptomiak tiltakozása miatt pedig világszerte hullámokat vet. Egyes tiktokkerek kijelentik, hogy a Hollywoodot jelenleg uraló irányvonal legalább olyan káros, mint a korábbi fehér túlsúly. Arra azonban nincs válasz, hogy a nagy amplitúdójú kilengések mikor állnak be egy mindenki számára elfogadható középvonalra.

Borítókép: Dél-afrikai művészek megemlékezése a XIX. századi amerikai minstrel show-król (Fotó: VW PICS/UIG via Getty Image/Edwin Remsberg)