Az idei Bolyai-díjas Stépán Gábor mérnök hitt a jó irányban

– Mi volt az első gondolata, amikor meghallotta, hogy Bolyai-díjat kap?

– Őszintén meglepődtem, hogy a kuratórium a műszaki szakemberekre is figyel. Egyébként a Nobel-díjasok között is ritkán bukkannak fel mérnökök. Ennek talán az az oka, hogy meglehetősen hosszú ideig vitatott volt, hogy a műszaki jellegű tudás tudománynak tekinthető-e. A kérdés akkor dőlt el, amikor a mérnökök is doktori fokozatot szerezhettek – ez a XIX. század második felétől áll.

Mára a magyar társadalom, a magyar tudóstársadalom egyaránt elismeri a mérnökök munkáját.

Beérnek az eredmények

– 2011-ben Széchenyi-díjat vehetett át, azóta szinte nem telik el év, hogy ne kapott volna valamilyen jelentős elismerést. 2013-ban Magyarországról és Kelet-Európából elsőként nyerte el műszaki kutatási területről az EU European Research Council Advanced Grant támogatását. Az amerikai gépészmérnökök két díját szintén megkapta. Idén a Bolyai-díj mellett a Jedlik Ányos-díjat érdemelte ki. Most érnek be az eredmények?

– Esetemben a kitartás célravezető. A katonaságnál rövidtávú futásban rendkívül rossz eredményeket értem el, háromezer méteren ellenben a legjobbak között voltam. Szakmámban mindig nagyon messzire, nagyon előre néztem, és az irányt tartva kitartóan dolgoztam. Azt vettem észre, hogy az eredmények egy idő után sorban jönnek. Többen mondták, hogy szerencsés kézzel választottam kutatási témát. Az Egyesült Államokban azt tanultam, hogy a szerencse az, amikor a lehetőség találkozik a felkészültséggel. Kétségtelen, hogy észre kell venni a lehetőséget, de ha nem vagyok felkészült, akkor nem tudok élni azzal. Aki felkészült, az előbb-utóbb helyzetbe kerül. Amikor az 1980-as években elkezdtem foglalkozni az időkésés jelenségével, ez erősen elméleti jellegű kutatás volt. Ám erre a témára koncentrálva, folyton ilyen jellegű problémákba botlottam.

Életre szóló tapasztalatot szerzett a Csepel Művekben (Fotó: Bach Máté)

– Mire kell gondolni?

– Angliában egy robot rezgésének az okát derítettem ki – rámutatva, hogy annak is van reakcióideje, azaz nem azonnal követi a parancsot. Dániában a gépjárműkerekek rezgésének a problémáját kutattam – igazoltam, hogy ott is az időkésés játszik szerepet. Az időkésés jelenségét egyébként mindannyian megtapasztaljuk az autópályákon: nincs baleset, mégis feltorlódhatnak a járművek. Ezt a paradoxont régóta kutatták. Megvoltak az egyenletek, de azért nem jutottak előre, mert nem szerepelt bennük az emberi reflexek miatti időkésés. Mi bebizonyítottuk, ami egyébként tipikus a késleltetett rendszereknél: ha kicsit zavarom meg a forgalmat, akkor visszaáll az egyenletes tempó, ha jobban, akkor nem. Ha 130 kilométer/órás sebességgel megyünk biztonságos követési távolsággal, és úgy zavarnak meg, hogy 110-re kell lassítanom, akkor a mögöttem levő 112-re, az utána levő 114-re lassít és a dugó „kioldódik” egy idő után, a sebesség visszaáll 130-ra. Ha viszont 130-ról viszonylag gyorsan kell lassítanom százra, akkor a következő autó 98-ra lassít, az őt követő 96-ra, aztán 94-re – és mögöttem több kilométerre valakinek meg kell állnia.

Kialakul egy dugó, ami már nem tud feloldódni. Ez magyarázza meg, hogy miért áll a Budapest-táblánál a forgalom, ha Székesfehérvárnál átfutott az úton egy kutya. Ez a téma azért népszerű, mert mindenkinek van ezzel kapcsolatos sztorija.

Simizés

– Kutatási területe a stabilitás, a nemlineáris dinamikai folyamatok, az időkésés és ezek gépészeti alkalmazásai, az erőszabályozás, az egyensúlyozás és a simi kutatása. Mi az a simi?

– Szintén mindennapos élmény: a simizés az, amikor a bevásárlókocsi első kereke berezonál, összevissza jár. Minél jobban csapkod, annál nehezebb tolni. A bevásárlókocsi simizése legfeljebb kellemetlen, de a repülőgépek orrfutóinak simizése veszélyes lehet. Előfordulhat, hogy pont olyan a keréknyomás, a repülőgép sebessége, az aszfalt minősége, hogy bekövetkezik a simizés. A mérnöki munkában a legnagyobb kihívást a kis valószínűséggel bekövetkező nagy bajok kivédése jelenti. Ilyen jellegű megbízást is teljesítettünk. Egy luxusbabakocsit gyártó holland cég egyik termékénél fordult elő, hogy a kerekek néha rossz irányba álltak be a simi koptatta csapágyak miatt, és ha a kismama indulni akart – a be nem kötött gyermek – a járdára esett. Mi megoldást találtunk a problémára.