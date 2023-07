A Barbie-film agyoncsapja a gyártó legfontosabb üzenetét

Greta Gerwig az erős női történetek szószólója Richard Dickson, a Mattel elnöke szerint. Igaza van. Louisa May Alcott halhatatlan regényét (Kisasszonyok) úgy változtatta feminista bibliává, hogy közben megőrizte a történet kifinomult drámáját. A Lady Bird című filmje merészen ábrázolt egy viharos anya-lánya kapcsolatot, ám az élőszereplős Barbie-változat nem szárnyal ilyen magasságokban. Hiába a gyártó cég által is hirdetett feminizmus és önmegvalósítási készség, a film végső üzenete agyoncsapja a szájbarágósan sokszor hangoztatott női ész, erő és szépség fontosságát, hiszen az utolsó pillanatban a hétköznapiságot dicsőíti. Így pontosan azt veszi el a karaktertől, amit a Mattel évtizedeken keresztül épített: a „bárki lehetsz” mítoszát.

Modellek pózolnak Barbie-jaikkal a nürembergi játékvásáron. Fotó: Getty Images/Miguel Villagran

Barbie eredetileg prostituált volt

Ruth Handler az ötvenes években Svájcban vakációzott, és egyik sétája alkalmával arra lett figyelmes, hogy lánya egy felnőtt nőt ábrázoló babát bámul áhítattal a kirakatban. Bild Lilli egy prostituált után rajzolt német képregényfigura volt eredetileg, amelyet a férfi vásárlók számára gyártottak le babaként is. Nem tudni, hogy Barbara Handler Luzern leghíresebb játék­üzletében, egy dohányboltban vagy egy bárban látta-e meg a babát, de az anyja megvette neki. Hazavitték Kaliforniába, ahol Ruth Handler a Mattel ambiciózus alapítójaként minden férfi kollégáját igyekezett meggyőzni, hogy az ötvenes évek divatja, miszerint a kislányok kizárólag kisbabaszerű játékokkal játszhatnak, nem felel meg a XX. század elvárásainak. A kollégák halálra ítélt ötlenek tartották a nőies, öltöztethető baba elkészítését, ám mégis megtervezték Lilli amerikanizált változatát az 1959-es New York-i játékvásárra.

A baba személyisége teljesen átalakult, a szexualizált jelentéstartalom helyett az ötvenes évek szépségideál­jának megfelelő, segítőkész és szeretetteljes szomszédlány jelent meg babaformában.

Ám a kiskereskedő üzletek nem akartak vásárolni az új játékból.

Ruth azonban nem adta fel. Elsők között ismerte fel a modern marketingeszközök használatának potenciálját, és ahelyett, hogy játékáruházakat akarta volna meggyőzni a Barbie baba vonzerejéről, a végfelhasználókat buzdította annak megvételére. A Barbie a hatvanas évek óta szerepel a tévéműsorok reklámblokkjaiban, így a mesét néző gyerekek rendre teljes kívánságlistával mennek szüleikhez, hogy milyen Barbie-t és kiegészítőket szeretnének.

A Mattel ugyanis nemcsak háromszázezer Barbie-t adott el az első év végére a speciális eladási stratégiának köszönhetően, hanem teljes univerzumot épített a baba köré. Ken 1961-ben csatlakozott, őt követte 1964-ben Allen, illetve később Ken többi barátja is. Barbie húgai (Skipper, Stacey és Kelly, aki 2011 óta Chelsea néven kapható), szülei és barátai az évtizedek folyamán jelentek meg. Az egyre bővülő családnak lakhelyre, autóra, biciklire, űrhajóra is szüksége volt, illetve számos egyéb brandelt termékre a rúzstól kezdve a tollon át az uzsonnás dobozig, hogy a kistinédzser Barbie-rajongók mindig maguknál tudhassák kedvencüket.

Margot Robbie és Ryan Gosling a forgatáson. Sportruházatuk és görkorcsolyájuk ma megvásárolható a Mattel egyik együttműködése keretében. Fotó: MEGA

A baba evolúciója

A baba eleinte csak titkárnő és stewardess lehetett, később az emancipációnak köszönhetően életeket mentett a műtőasztalon, köveket gyűjtött a Holdon, sőt 2004-ben még az elnöki címért is indult. A Mattel így vált szószólójává az önmegvalósításnak, még akkor is, ha az üzenet néha félrecsúszott. Míg például a beszélő Barbie olyan mondatokat közölt, hogy a „Matek nehéz”, a Totally Hair Barbie esetében a bokáig érő haj elég volt az eladási csúcsok döntögetéséhez.

Nem csoda, hogy 2021-re 86 millió Barbie-t adott el a cég, 164-et percenként, 1,7 milliárd dolláros éves bevételt generálva. Így a Mattelt nem feltétlenül érdekli, hogy Gerwig filmje kiöli a kislányokból az ártatlan babázás és a Barbie-kat felvonultató történetek megvalósíthatóságának illúzióját.

A film kapcsán a vállalat több mint száz együttműködést kötött különféle márkákkal. Az ír divatcég, a Primark nemrég eladási rekordokat regisztrálhatott a brandelt Barbie-s sminkkészletek, ruhák és kiegészítők nyomán. A 2023-as Barbiecore trend (a rózsaszín monokróm megjelenése az öltözködésben, illetve a különféle használati tárgyakon) a walesi hercegné ruházatától az Xbox Barbie-kiadásáig terjed. De van Barbie márkájú Crocs papucs, bőrönd, elektromos fogkefe, körömlakk, fehérnemű, teljes ruházati kollekció a Gapnél és számos Barbie-élmény világszerte. Észak-Amerikától Dél-Afrikáig nőnek ki ugyanis a földből Barbie álomházára emlékeztető szálláslehetőségek. Néhány csak jelzéseiben Barbie-s, mások, mint a malibui Airbnb Barbie-ház, teljesen rózsaszín élményeket ígérnek.

M. G. Lord Barbie-kutató szerint a pinkmánia a kilencvenes éveknek köszönhető, hiszen az első baba fekete-fehér fürdőruhában érkezett, és később sem volt kizárólagos a rózsaszín színpaletta. A nyolcvanas évek harsány frizurái és sminktrendjei azonban a műanyagvilágban is megtették hatásukat, így a kilencvenes évekre Barbie neve összeforrt a pinkkel. Minden használati tárgya ilyen színben pompázott, és Lord valószínűsíti, hogy Gerwig maga is hasonló játékokkal játszott. A 2020-as évek pedig egyértelműen a kilencvenes évek nosztalgiájában telnek, elég csak a magastalpú cipőkre vagy a magasderekú nadrágok sikerére gondolni az utcai divatban és a kifutókon is.