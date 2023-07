Kezdődik a Kékszalag vitorlásverseny

Ekkor került be a tó a nemzetközi sportéletbe is: vitorlásflották épültek, elindult az első Kékszalag 1934-ben, a Csillagtúra és a rendszeresen megrendezett nemzeti bajnokságok is, illetve 1933-ban a Balaton adott otthont a vitorlázás első Európa-bajnokságának.