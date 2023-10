A Sphere U2 koncert megmutatta a szórakoztatás jövőjét

A nevadai sivatag felett a vöröslő nap derengve bukkan fel a látóhatáron. Az égbolt színe gyorsan változik a legmélyebb rózsaszíntől a ragyogó kristálykékig. Ördögszekeret görget a szél, és egy fehér zászló lobog a távolban. A képet a U2 Where the Streets Have No Name halhatatlan kezdőakkordjai kísérik, na meg 18 ezer ember üvöltése, akik nem a sivatagban, hanem Las Vegas legújabb látványosságában, a 111 méter magas, több mint 157 méter átmérőjű gömbben ülnek a 16K felbontású LED-panelek előtt összesen 268 435 456 pixelt nézve. A Sphere U2 koncert XX. századi technológiát hoz.

Fiatalok fényképezik Las Vegas legújabb látványosságát. A Sphere U2 koncert hatalmas elérést generált a közösségi médiában. Fotó: The Washington Post

A felfoghatatlan méretek elvileg nem tűnhetnek különlegesnek egy olyan városban, amely a Bellagio Hotel táncoló szökőkútjairól, az Eiffel-torony és a Rialto híd kicsinyített másáról, illetve a nyugati félteke második legmagasabb kilátótornyáról híres. És mégis, az MSG Sphere megnyitása óta kérdéseket vet fel: valóban a XXII. század megvalósult technológiáját látjuk, ami meg fogja reformálni a szórakoztatóipart, vagy egy 2,3 mil­liárd dolláros szerelemberuházást, amelyet ugyan a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság egyre szélesebb körű terjedése hozott tető alá, ám csillagászati árai, túlzott vizuális élménye és fényszennyezése miatt valójában nincs jövője?

Pálcikarajzból XXII. századi technológia

A történet 2015-ben kezdődött, amikor a francia telekommunikációs cég felvásárolta az amerikai Cablevisiont, kihívás nélkül hagyva a Madison Square Gardent, New York-i kosár- és hokicsapatot is tulajdonló James Dolant, aki erre a Rolling ­Stone újságírójának úgy nyilatkozott, hogy „meg fogja változtatni a szórakoztatóipart”. Papírt és ceruzát fogott, és rajzolt egy pálcikaemberkét egy félkör alatt, majd elküldte a sematikus vázlatot a világszerte dolgozó Populus építészeti cégnek. Az eredeti klasöltségvetés 1,2 milliárd dollárról szólt, ám a pandémia nemcsak a 2021-re tervezett megnyitást, de a financiális kérdéseket is megváltoztatta. Tény, hogy hasonló nagyságú építkezés jelenleg inkább a Közel-Kelethez kötődik, a nyugati világ spórolt a Covid nyomán. A Sphere esetében a 13 ezer tonnás kupola összeszereléséhez a világ negyedik legnagyobb lánctalpas darujára volt szükség, ahol csak a daru felállítása 18 napig tartott.

A vetített képek gyakran kötődnek ünnepekhez. Fotó: Anadolu Agency

A végeredmény vitán felül látványos. A közösségi médiában naponta több száz videó kerül fel a gömb által megszemélyesített figurákról. Az egyik legnépszerűbb egy sárga emoji, ami körülbelül két perc alatt felébred, kíváncsian körbenéz, elgondolkozik a látottakon, még egy kicsit mérges is, majd mindebben úgy elfárad, hogy elalszik. Pihenése nem tart sokáig: éppen addig, hogy újraindulhasson a program. Emellett a közönség láthatott már kosárlabdát, Földet és Holdat, az őszi szezonnak megfelelően halloweentököt vagy hógömböt a karácsonyra készülve. A világ legnagyobb felbontású képernyőjeként működő LED-fal százszor tisztább képet ad, mint a legjobb tévék. Egy Uber-sofőr viccesen meg is jegyezte, hogy az épület vajon hány balesetet fog okozni.

A futurisztikus világ odabenn is folytatódik. A látogatót egy átrium fogadja, amelyben öt humanoid robot segít az eligazodásban. Ők vezetnek végig a Sphere megismerésének legolcsóbb módján is, a 49 dollárért elérhető körtúrán, amely magában foglalja Darren Aronofsky kétórás sci-fijének megtekintését. A Postcard from Earth teljes mértékben igyekszik kihasználni a Sphere vizualitását, illetve 4D-mozi jellegét. A 18 600 székből tízezer különleges vibrációs technikával van feleszerelve, illetve az előadótér rendelkezik szél- és illatgépekkel, hogy a nézők a látható eseményekben érezhessék magukat. A tökéletes hangot 186 ezer hangszóró biztosítja.

A Sphere u2 koncert láthatóvá tette a zene és látványvilág ökölharcát

A U2 gitárosa, Edge is elismerte, hogy koncertjeik minden estéje valóságos „ökölharc”, amit végül megnyernek. Tény, hogy a decemberig lefoglalt 25 U2-koncert mindegyike gyakorlatilag telt házzal megy, annak ellenére, hogy a jegyek 287 és hatszáz dollár között mozognak, amelyre még minimum százdolláros parkolási díjat is rá kell számolni Las Vegas legutóbbi parkolási szabályváltoztatásai ­miatt. Cserébe kristálytiszta látványvilágot és hangzást kap a látogató, sokkal jobbat, mint egy stadionban. Szakértők szerint ezért Dolan valószínüleg nem számolta el magát, hiszen az egyébként több ezer ember befogadására alkalmas stadionok alapvetően sportesemények számára épültek, így akusztikájuk nem feltétlenül felel meg a XXI. századi elvárásoknak. A Sphere viszont művészeti ágakat összekapcsoló tér. Steven Levy, a Wired újságírója arra figyelmeztet, hogy a technológia mindig befolyással volt a zenére, elég csak az elektromos gitárra gondolni. A heavy metal bandák gyakran használnak pirotechnikai eszközöket, idén nyáron Taylor Swift és Beyoncé pedig cirkuszszerű összeművészeti installációval állt színpadra koncert címén.

A kritikusok ugyanakkor nincsenek teljesen meg­győzve. A pletykák szerint az előadók tartanak attól, hogy a látványvilág a zene rovására megy. Ez konkrétan megtörtént az első U2-koncerten, amikor egy nashville-i házaspárt vizuális túlstimulálás miatt a személyzet kénytelen volt a nyugalmas pihenőszobába kísérni. További probléma, hogy ha az előadóknak nincs elég keretük, akkor a technika miatt csillagászati árú koncerteket csak magasabb jegyárakkal tudják finanszírozni, amit nem biztos, hogy mindig mindenki meg tud fizetni, így inkább nem vállalják a Sphere-ben való koncertezést. A híreket látszik alátámasztani, hogy Dolanék egyelőre nem jelentettek be más fellépőt a U2-n kívül. Elvileg tárgyalnak, és próbálják elmagyarázni, hogy nem kell feltétlenül olyan látványvilágot előállítani, mint azt a U2 tette.

Vizuális túlstimulálst okozott a U2 koncert. Fotó: Getty Images/Kevin Mazur

Kérdés, hogy lesznek-e más városokban is ­Sphere-ek. Londonnal folynak a tárgyalások, 2019-ben még Stratford lakosságának 85 százaléka támogatta az elképzelést. A Las Vegas-i megnyitó óta már jóval hangosabbak az ellenzők. A tervezett helyszín a 2012-es olimpiai park lenne, amely a helyiek szerint már így is telített, amikor a sta­dionban meccs folyik. Tartanak a 800 millió fontos beruházás fényszennyezésétől is, mondván, a villogó fényeiről híres Las Vegasban ez nem gond, a környék lakói viszont nem szeretnének a következő harminc évben éjjel-nappal villogó óriásreklámokat látni. A brit közösségi médiában ráadásul arról is beszélnek, hogy a virtuális szemüvegek fejlődésével a koncertélmény is átalakul: ahogy könnyebbek, kisebbek és olcsóbbak lesznek az eszközök, már nem fogja megérni elmenni és részt venni egy túlméretezett virtuálisvalóság-szemüvegben.