A Dörögdi-medence nyugati szélén, a Dél-Bakony lábánál fekvő 655 lelkes településre, Taliándörögdre érkezünk. Északnyugati határánál, nem messze a dabosi templomromtól, erdős területen található a remeteséget őrző kis sziget. Az Insula Pilup Sanctae Helenae temploma apró kiemelkedésen áll, három oldalról víz veszi körül, és egy mesterséges földhíddal érhető el. A mellette lévő bővizű forrás őrzi a Szent Ilona nevet.

A pálos remeteség területén a múzeum önkénteseivel és civil segítőkkel zajlott a kutatás. Fotó: MNM NRI

A pálos rend kialakulása

A pálos rend legkorábbi emlékei eddig az elvonult mecseki szerzetesekről maradtak fenn. Bertalan pécsi megyés püspök 1225 körül a Patacs és Ürög közötti Jakab-hegyen idősebb Jakab apostol tiszteletére kolostort emelt a remetéknek, és bőven ellátta azt birtokokkal. Boldog Özséb esztergomi kanonok a Pilis-hegység szerzeteseit 1250 körül gyűjtötte össze és formálta renddé. Itt már 1221-ben volt remetelak, források bizonyítják az ekkor kapott szőlőadományt. Egy 1263-as jegyzék szerint Pál veszprémi püspök végigjárt több közösséget. Későbbi levelében nyolc, a rendhez kapcsolódni kívánó remeteséget sorolt fel vagyonukkal együtt, első helyen az Insula Pilup Sanctae Helenae-t. Utóbbi azonosítása a kutatók több nemzedékének adta fel a leckét. Keresték Kesztölcön, Budakalászon és Révfülöpön is.

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetével együtt dolgozó Veszprém vármegyei önkéntes, Sütő Krisztián egy 1827-es térkép alapján kezdett el a környéken kutatni a középkori falvakra és templomokra specializálódott kollégájával, Kaszás Zsolttal együtt. A térképen szerepel a Rudera St. Helena felirat. A kutatási folyamat a múzeum önkénteseivel és civil segítőkkel zajlott, ami a közösségi régészet jó példája.

– Amikor először megláttuk a helyszínt, a szinte átláthatatlan, szederrel benőtt bozótból csak néhány, falra utaló kő látszott ki. Ha csak egy héttel később jövünk ki, akkor már a friss, zöld növény annyira elfedi, hogy esélyünk sem lett volna meglátni. Így viszont még a kolostortájat is sikerült részleteiben azonosítani. A korabeli térképek tartalmazzák a bakonyszentjakabi és a dabosi romokat is, ami azért nagy segítség, mert az eddig ismert források a környékről ezeket keverik, összecsúsznak a vonatkozó adatok. Itt viszont mindhárom jelölve, titulussal és valós helyszínen található

– meséli Papp Attila, a Nemzeti Régészeti Intézet kutatásvezető régésze.

Felszíni leletek

A helytörténeti gyűjtésekben szerepel egy kicsi, tornyos templom romja, amit már a lejegyzéskor is visszaemlékezésből ismertek, de a helyét nem találták. Most sikerült retrospektív módon azonosítani, vagyis találtak egy helyszínt, amelyről a vizsgálatok során kiderült, hogy tökéletesen illik rá a leírás, és van hitelesítő leletanyag is. A terepbejárás és a műszeres kutatás után a területet megtisztították, így már kevésbé gyakorlott szemmel is jól láthatók a templomépület omladéka alatt lévő maradványok, illetve a korabeli sziget járószintje is. A geofizikai mérések alapján egy Árpád-kori templomokhoz hasonló nagyságú épülethez tartozott, amelynek az omladéka a helyszínen maradt, így az alapozás feltehetően szintén érintetlen. Az omladékban talált vasszögek típusa és mennyisége alapján a templomot zsindelytető fedte és fakerítés határolta. Egy két részre tört gótikus kulcsot is találtak a földhíd szigeti bekötésénél, ahol feltehetően a terület bejárata lehetett. A felszíni leletanyag kerámia és fém tárgyai között van egy olyan bécsi pfennig is, ami Pál püspök látogatása alatt volt forgalomban.

Találtak továbbá egy, a limoges-i kereszt díszeként szolgáló aranyozott bronz lemezkét is. Ezek a liturgikus tárgyak a tatárjárás után érkeztek Magyarországra.

Papp Attila szerint a pálos rend kialakulása előtti eseményekről alig van információ, a felfedezett helyszínen viszont egy nagyon korai állapot vizsgálható. A pálosok az életmódjukon nem változtattak, csak Nagy Lajos uralkodása idején hagyták el az azóta érintetlen Insula Pilup Sanctae Helenae-t. A rend akkor már annyira megerősödött, hogy komoly fejlesztések, nagyobb volumenű építkezések zajlottak. Itt viszont a bővítés fizikailag lehetetlen volt, ezért elhagyták. Az Árpád-ház idejéből ilyen állapotban megmaradt remeteség egyedülálló lelet, ezért óvatosan kell vizsgálni, a kutatók egy bizonyos szint alá nem mentek. Most őszre végeztek el minden felmérést, rendbe hozták a területet. A későbbiekben ásatások kezdődnek, majd a falak állagát kell megvédeni: speciális vakolattal úgy kell konzerválni, hogy hosszú távon látható és látogatható legyen a terület. Remélhetőleg jövő tavasszal vagy nyáron el is kezdődhetnek a munkák.