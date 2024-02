A woke egy megosztottságra épülő valláspótlék

– A woke mindig előáll valami őrülettel. Hallott hajmeresztő új sztorit?

– Írtam is róla nemrég a Hungarian Conservative folyóiratba. New York államban egy apa nem tudta megakadályozni, hogy a volt felesége pubertásblokkolóval segítse a nyolcéves fiuk nemváltását. A New York-i legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy megteheti. Nem ez az egyetlen ilyen állam. Ha tizenöt-húsz éve azt mondtuk volna Amerikában, eljön az idő, amikor egy szülővel szemben bíróság fogja a pártját a gyereke szexuális megcsonkításának, akkor őrültnek néztek volna. Ha pedig mégis eljönne ez az idő, akkor ellepnék az utcákat a tüntető tömegek. Mostanra megértük ezt, de senki nem tesz semmit. Többet is állítok ennél. 2018-ban Csehországban jártam a Szent Benedek válaszútján bemutatóturnéján. Ott már kérdezgették, mi is ez a „transzdolog” Amerikában, valóban igaz-e? Én pedig azt feleltem: nemcsak igaz, de itt nálatok is ez lesz, ha hagyjátok. Jobb, ha komolyan veszitek!

– Sorsdöntő lesz a novemberi elnökválasztás?

– Szerintem utána is a szakadás irányába haladunk majd. Donald Trump esélyes a győzelemre, de vegyesek vele kapcsolatban az érzéseim. A múltkor is rá szavaztam, és így teszek most is, de azért normálisabb konzervatív politikát is el tudtam volna képzelni. Azzal együtt, hogy jól tette, amikor felforgatta a régi Republikánus Pártot, örültem volna, ha a politikához is lett volna valami érzéke, mint például a fegyelmezett Orbán Viktornak. Ezért is támogattam inkább Ron DeSantist, Florida kormányzóját, aki ugyanúgy rendelkezik a populista ösztönökkel, mint Trump, de a politika műveléséhez is ért. Viszont most a celebek és az érzelmek korát éljük. Igaz, Trump ezt megértette, és épp ezzel nyerhetett 2016-ban.

– Ön is egyfajta celeb lett nálunk: a cikke ott az újságban, tévéinterjút ad, a Szabad Európa pedig lesifotózza a pesti belvárosban.

– Láttam a cikküket, nem volt valami tisztességes. Járom Európát, és konzervatív, keresztény értelmiségiekből, lelkészekből, művészekből építek hálózatot. Ez a munkám, de erről nem írtak. Itteni barátaim figyelmeztettek, hogy a baloldali magyar médiakultúra elég agresszív, le akarnak járatni. Engem még nem ilyesmire tanítottak újságíróként. De el kell ismerni, azóta odahaza is ebbe az irányba fejlődnek a normák. Ennek pedig köze van Trumphoz, a liberális média rá adott reakciójához. Elszabadultak az indulatok. Liberális, de valaha tisztességes lapok kiegyensúlyozatlanok lettek. Ezt egy fiatal liberális újságírónő el is ismerte nekem egy olyan laptól, amelyre előfizetek. Mindkét oldal visszahúzódott a véleménybuborékába, nem igazán tudja, mi zajlik a másik oldalon, hanem a legrosszabb képzeleteit vetíti rá ki. Ez pedig tovább erősíti a polarizációt.

– Milyen gyakran látogat haza? És mit mond rólunk az ottaniaknak?

– Nagyjából öthavonta megyek. Édesanyám egy idősek otthonában él a déli Louisianában, ahonnan én is származom. Amikor amerikai barátaim Magyarországról kérdeznek, azt szoktam mondani, az itt a legfeltűnőbb, hogy mennyire normális. Olyan, mint Amerika az ezredfordulón volt, mielőtt elvesztettük volna a fejünket. Idelátogató nyugatiak is mondják: úgy érzik itt magukat, mintha egy szebb múltba tértek volna vissza. Az én helyzetem furcsa: mivel nem beszélem az önök nyelvét, Budapest belvárosában lakva is egy virtuális amerikai világban élek. Nincs mese, meg kell tanulnom magyarul!

– Ez azt jelenti, hosszú távra tervez nálunk?

– Igen, itt telepedtem le 2022-ben, amikor már harmadszor jártam Magyarországon. Keresztülmentem közben egy rémes váláson, a Danube Institute pedig jó állást kínált, amit nagyon szeretek. Elkezdtem azonosulni Magyarországgal, ezzel a bátor nemzettel, amely kiáll a dolgokért, amelyekben hiszek, mégpedig oly módon, ahogy azt nagyon nehéz lenne megtenni Amerikában. Közre akarok működni abban, hogy Budapest az új konzervativizmus szellemi központjává váljon. Ketten élünk itt a 24 éves nagyfiammal, aki utánam jött. Muzeológusnak készül. De ez is érdekes, mert ő nagyon is baloldali, Bernie Sanders (demokrata párti korábbi elnökjelölt-aspiráns — a szerk.) híve. Így aztán élénk vitákat folytatunk otthon. Emlékszem, az ő korában én is liberális voltam, sőt megőrjítettem az apámat, amikor egyetemistaként azzal álltam elé: szocialista vagyok. Ma pedig ugyanezeket a vitákat folytatom le a fiammal. A volt feleségemmel együtt vallásos konzervatívok vagyunk. Szóval a fiam, aki köztünk nevelkedett, azért tudja, hogy a konzervatívok nem szörnyetegek.

– Gyakran megkapja a sörös kérdést?

– Ilyenkor csak azt tudom ismételni: nem, nem állok rokonságban a híres sörgyárosokkal. Amikor először jártam Budapesten, nagyon vicces volt látni mindenütt a vezetéknevünket, ami nemcsak ritka Amerikában, de ez a sörmárka is ismeretlen arrafelé. Egyszer bepróbálkoztam Pesten, felmutatva az útlevelemet, hátha adnak rá ingyen sört. De hiába. A lousianai rokonaim el vannak képedve, milyen „híresek vagyunk” itt. Vannak, akik már csak ezért is el akarnak látogatni ide.

Borítókép: Rod Dreher (Fotó: Mirkó István)