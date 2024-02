Százötven éve született Kincsem

A július 7-i Magyar Derby a sport nagy ünnepe. Van Galopp, Ügető és Agár Derby is – avat be Krebs András, a Kincsem Park ügyvezető helyettese. – Idén július 5. és 7. között rendezzük meg a Derby és Divat Fesztivált, amit szeretnénk az ország legelegánsabb szabadtéri programjává tenni. Az eseményen a futamok mellett a divat és a különleges ruhaköltemények is a középpontba kerülnek.