A Megadeth legendája, Dave Mustaine üzent a magyar rajongóknak, ez várható a budapesti koncerten

A világhírű amerikai zenekar alapítója, gitárosa és énekese észak-amerikai otthonából telefonon nyilatkozott az MTI-nek. A Megadeth Crush The World című turnéja egy éve tart, a legutóbbi, latin-amerikai rész idén áprilisban zárult. Mint mondta, öröm számukra, hogy ismét játszhatnak Magyarországon is:

Egy turné során sok minden állandó, ha úgy tetszik, monoton. Nemcsak a közönség, hanem számunkra is fontos, hogy a koncerten elhangzó dalok cserélődjenek, de a hozzáállásunk mindig egyforma: állj készen, menj ki és pusztíts! Arra törekszünk, hogy a lehető legzúzósabb számainkat játsszuk el.

Dave Mustaine a színpadon Mexikóban. Fotó: Getty Images

A zenész a Metallicából távozva, 1983-ban alapította a Megadeth-et, amely eddig tizenhat stúdióalbumot készített és több mint 40 millió lemezt adott el világszerte. A csapathoz olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Symphony of Destruction, a Trust, az Almost Honest, a Crush ’Em, a Breadline, a Dystopia vagy a Peace Sells. Az elmúlt négy évtizedben a frontember mellett több mint harminc zenész fordult meg, jelenleg a gitáros Teemu Mäntysaari, akinek a basszusgitáros James LoMenzo és a dobos Dirk Verbeuren a társai.

Akkor kell váltani, amikor egy zenekarban olyanokkal játszol együtt, akiknek más elképzeléseik vannak a bandáról. A sok tagcsere oka ez volt, nem pedig az, hogy nem kedveltük volna egymást

– fejtette ki a frontember. Mint mondta, a koncerteket ugyanúgy élvezi, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, a hosszú turnékat pedig elviselhetőbbé teszi, hogy a szállítási és szálláslehetőségek, a koncerthelyszínek felszereltsége sokat javult az idők során.

Manapság kisimultabban, problémamentesebben lehet egy ilyen sorozatot végigcsinálni.

A Megadeth több mint harminc éve, 1993-ban járt először Magyarországon: az MTK Stadionban adott koncerten még a Sex Pistols punkklasszikusát, az Anarchy in the UK-t is eljátszották a ráadásban. Azóta rendszeresen visszatértek, legutóbb a koronavírus-járvány berobbanása előtti pillanatban, 2020 februárjában jártak Budapesten a Five Finger Death Punch társaságában.

Dave Mustaine-t fél évvel a koronavírus-járvány kitörése előtt torokrák támadta meg.

A betegséget nagyon gyorsan, néhány hónap alatt leküzdötte és azóta is tünetmentes.

Sokkoló volt számomra, amikor közölték a diagnózist 2019 júniusában, de egy ilyen hír mindenki számára letaglózó. Éreztem, hogy valami nem stimmel, és istennek hála, hogy még időben orvoshoz mentem a problémával.

A Megadeth a nyolcvanas évek közepén (a Metallicával, a Slayerrel és az Anthrax-szal együtt) egyike volt a thrash metál alapító atyjainak, a zenekar évtizedek óta a metálzene hivatkozási alapja. Számos világhírű csapatra voltak komoly hatással, zenéjük manapság is fiatal együttesek számára jelent követendő példát:

Hatalmas megtiszteltetés azt tapasztalni, mennyien próbálnak arra az útra lépni, amelyen mi járunk. Amikor mi elkezdtük, minket is számos komoly hatás ért, például a Black Sabbath vagy a Judas Priest.

A Megadeth számait mindig is a szédítő riffek, a technikai kidolgozottság, a zajos és gyors tempó jellemezte. Ehhez társul Dave Mustaine egyedi szövegvilága, amely gyakran foglalkozik olyan témákkal, mint a halál, a háború, a politika vagy a vallás. A zenekar legutóbbi, 2022-ben megjelent stúdióalbuma, a The Sick, The Dying… And The Dead! is azt hozta, amit a rajongók vártak:

Arról írok, ami az embereket foglalkoztatja. Az új lemezen is vannak nehéz témák, mint például a Dogs of Chernobyl. De azért időről időre felbukkannak olyan dolgok is a dalaimban, mint a szerelem vagy a boldogság, ilyen volt például a Loved to Deth, a Promises vagy az Ecstasy. Persze, nyilván ezek nem olyan szerelmes dalok, mint amiket például George Michael írt

A Megadeth 1991-ben kapta első jelölését a Grammy-díjra, ezt azóta további tizenkettő követte, de csak egy kapta meg az elismerést: a Dystopia című dal 2017-ben.

Hogy ez jelentett-e számomra bármiféle elégtételt? Nos, talán valamennyire igen, de az odaítélési rendszer nincs az ínyemre, elsősorban azért, mert nem vonják be a közönséget. Zenekarok, előadók százainak, ezreinek aktuális munkáit nem lehet objektíven megítélni, még végighallgatni sem. Képzelje el, ha nekem kellene a latin jazz kategóriában szavazni – vicces lenne…

– mondta végül Dave Mustaine az MTI-nek.