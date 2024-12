„Azt ígérte, jön az orosz felmentő sereg”: így omlott össze a szíriai kártyavár

Tálib recept

Bassár el-Aszad kétségtelenül könyörtelen uralma ezzel visszafordíthatatlanul véget ért, de azért Szíriában még aligha fog hirtelen kitörni a béke. Még számos kérdőjel maradt: a szíriai lázadók korántsem egységesek, az amerikaiakkal szövetséges kurdokkal is dűlőre kell vinni a dolgokat, a drúz kisebbség pedig felvetette, hogy szívesebben csatlakoznának Izraelhez, amely ráadásul folyamatos bombázásokkal próbálja garantálni, hogy az új szír hatalommal nem újabb ellenség szabadult rá.

Ahogy bizonyos elemzők fogalmaznak, könnyen lehet, hogy az „egyik szörnyeteg helyére egy újabb lépett”, hiszen az ország formálódó vezetéséről sok minden elmondható, de az nem, hogy a nyugati demokrácia felkent bajnokai lennének. Az eddigi lázadók fő erejét, a Hajat Tahrír as-Sámot az al-Kaida szíriai fiókszervezeteként tartották nyilván, vezetőjük, Abu Mohammed al-Dzsúláni fejére pedig tízmillió dolláros vérdíjat tűzött ki az Egyesült Államok terrorizmus miatt.

A milícia háborús rémtettei – beleértve a lefejezést, kínzást – jól dokumentáltak, még ha most elfogadó arcukat is próbálják mutatni. Lényegében a „tálib receptet” alkalmazzák: annak reményében, hogy a nemzetközi közösség az ország legitim uraiként ismeri el őket, – és ezzel megnyitja a pénzcsapokat – egy mérsékeltebb képet festenek magukról.

Ennek a „cukiságkampánynak” a része, ahogy al-Dzsúláni öltönyre cserélte egyenruháját, a CNN riporternőjének adott interjúban ecseteli a valódi iszlám kormányzás szépségeit, hogy a brit The Telegraph már „sokszínű dzsihadistákról” ír… Hogy mennyire őszinték, avagy lehet-e kalasnyikovos terroristából nyakkendős politikus, majd az idő eldönti.

A török külügyminisztérium képén Ahmed as-Saráa, a Bassár el-Aszad szíriai elnök uralmát megdöntõ Levantei Felszabadítási Mozgalom (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) lázadószervezet eddig Abu Mohammed al-Dzsúláni harci néven ismert parancsnoka, Szíria de facto vezetõje (j) és Hakan Fidan török külügyminiszter a damaszkuszi találkozója utáni sajtóértekezleten 2024. december 22-én. MTI/EPA/Török külügyminisztérium

Nyertesek és vesztesek

Ami Szíriában történt, mindenesetre messze túlmutat az országon. Az egyelőre bizonytalan, hogy Oroszország megtarthatja-e két stratégiai fontosságú bázisát, melyek egyrészt kijáratot jelentettek a Földközi-tengerre, másrészt logisztikai központot Afrikába.

Az viszont biztos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számára arcvesztést jelent, hogy – a kudarcos nyugati afganisztáni kivonulást idézve – nem sikerült megvédenie az egyik legfőbb szövetségesét.

Irán egy év alatt elveszítette a Hamászt, a Hezbollahot és Szíriát, így végképp gellert kapott az „ellenállás tengelye”. Ami a győzteseket illleti, egyértelműen Törökország oszthatja majd a lapokat Szíriában, és különösen Donald Trumppal a háta mögött Izrael is szabad kezet kap a Közel-Keleten.

Magyar szempontból aggodalomra ad okot, hogy a hatalomváltással újabb menekülthullám indulhat el Szíriából – bár arra is esély kínálkozik, hogy az elűzött több milliós, alapvetően Aszad-ellenes tömeg visszatérjen hazájába. Félő még, hogy milyen sors vár a Magyarország által régóta támogatott, de már így megfogyatkozott szíriai keresztényekre. Az új vezetés kezet nyújtott a vallási kisebbségek, köztük a keresztények felé is. Ahogy II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka a lapunknak adott interjúban emlékeztetett, a most hatalomra kerülő milíciák ugyanazok, akik korábban lefejezték ellenségeiket, vagy elraboltak két aleppói püspököt, akik azóta sem kerültek elő.