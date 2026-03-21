Hűség a hazához, szabadsághoz (+ videó)

Lehmann Gottfried úgy gondolta, a porosz király érdeke kívánja az ifjú magyar főúr kiszabadulását és az egyéni rokonszenv is mellé állította, ezért Rákóczi feleségével konspirálva gondosan előkészítette és 1701. november elején le is bonyolította a kalandregénybe illő szöktetést a szigorúan őrzött börtönből. A bécsi kormányzat elfogatóparancsot adott ki Rákóczi ellen és hatalmas vérdíjat tűzött ki a fejére, neki mégis, csodával határos módon sikerült Lengyelországba menekülnie. Lehmann kapitány azonban nem úszta meg: lefejezték, holttestét felnégyelték és négy különböző városban bitófára akasztották.

Az 1676. március 27-én a Zemplén vármegyei borsi kastélyban (a jelenlegi magyar–szlovák határ túloldalán) született II. Rákóczi Ferenc számára a halál torkából történő megmenekülés és a lengyelországi száműzetés volt a fordulópont. Attól kezdve – mint Emlékirataiban kifejti –

„minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam”.

Ez a vágy azonban aligha huszonöt éves korában ébredt fel benne, voltaképpen erre kötelezte, sőt predesztinálta származása, családi öröksége. Ravasz László református püspök szerint az ő alakja roppant nagy megelőző történeti erők eredménye: „A Zrínyi- és Rákóczi-ágban a dél és észak, kelet és nyugat, a XVII. század két leghatalmasabb nemzetsége ér össze és termi meg II. Rákóczi Ferencben azt az egyéniséget, aki mind a két nemzetséget összefogja és megkoronázza.”

Apai ágon erdélyi fejedelmek sorának (Rákóczi Zsigmond, I. és II. Rákóczi György, I. Rákóczi Ferenc) egyenes leszármazottja, anyai ágon Zrínyi Péter horvát bán, a nagy törökverő hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós testvére volt a nagyapja, Báthory Zsófia pedig – Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király rokona – a nagyanyja. Jól tudta, kik voltak az ősei, és mit tettek nemcsak saját családjukért, hanem a magyar nemzetért, a hazáért. Azt is jól tudta, hogy nagyszülei, II. Rákóczi György és Báthory Zsófia házassága eredetileg politikai kompromisszumként született: a református fejedelmi ház egy katolikus főúri ággal kapcsolódott össze.

Éppígy politikai indítékú és jelentőségű volt szülei, I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona házassága – így II. Rákóczi Ferenc személyében egyesült a református politikai ethosz, a katolikus hit és műveltség, valamint a Zrínyiek képviselte hősies patriotizmus.

A gyerek Rákóczira különleges hatást gyakorolt édesanyja, aki – miután férje, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, a Wesselényi-összeesküvést követő császári megtorlás szerencsés túlélője a kisfiú három hónapos korában meghalt, 1682-ben feleségül ment Thököly Imre kuruc vezérhez, Felső-Magyarország fejedelméhez – második férje török fogságba esése után több mint két évig hősiesen védte Munkács várát az Antonio Caraffa generális vezette császári sereg ostroma ellen, és ezt a gyerekkori élményt Rákóczi sosem felejtette el. Alig töltötte be tizenkettedik évét, amikor Bécsben elszakították anyjától és I. Lipót császár és király (aki a kis Rákóczi keresztapja, egyben főgyámja volt!) utasítására Kollonich Lipót püspök, a bécsi udvari kamara elnöke – aki a török uralom alól felszabadított magyarországi területeket a fegyver jogán birtokba vett „új szerzeménynek” tekintette, és az egész országot betagolni, egyben germanizálni akarta a Habsburg Birodalom örökös tartományainak sorába – a jezsuiták Dél-Csehországban levő neuhausi kollégiumába küldte. A magyarellenes horvát–osztrák főúr úgy tekintette az ifjú magyar arisztokratát, mint formálható viaszt: az lesz belőle, aminek nevelik.

„Rákóczi emléke mindazt egyesítette magában, ami sok veszély, idegen elnyomás idején mai napig képes felzavarni a magyar lelkületet: szabadságszeretetet, a hazáért mindent feláldozást, szegénységet és száműzetést is elvállalást, németgyűlöletet, bujdosó magyarok összetartozását, a magyarnak az egész világon való elhagyatottságát és egyedülálló voltának keserű érzését. Rákóczi, a szemérmes, tartózkodó, senkinek egészen meg nem nyíló egyéniség így lett korok és korokban ezrek és százezrek érzelmeinek kifejezőjévé: történeti sors, melyet ő soha nem kívánt magának.” (Szekfű Gyula: Rövid magyar történet 1606–1939)

Rákóczi összesen négy évet töltött Neuhausban és a prágai jezsuita egyetemen, majd visszatért Bécsbe, ahol négy évvel idősebb Julianna nővére – Aspremont Ferdinánd altábornagy felesége – hatására megköszönte Kollonich gyámi gondoskodását, és közölte vele, hogy ezentúl maga veszi kezébe óriási uradalmai irányítását. Már ekkor megmutatta, hogy mégsem formálható viaszbábu, de még több év és sok személyes tapasztalat kellett ahhoz, hogy mint a Rákóczi- és a Zrínyi-család egyetlen férfisarja, az ország legnagyobb földesura felismerje élethivatását, misszióját: Magyarország felszabadítását a Habsburg-uralom alól.