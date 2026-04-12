A kis Dominikből a nagy Szoboszlai

Szoboszlai Dominik a leghíresebb magyar. Legalábbis sportolói és futball berkekben. Ez tény. Hírnevét sokan már Puskáséhoz mérik. Itthon biztosan meg is haladja az Aranycsapat világsztárjáét, hiszen Szoboszlai még fiatal, még aktív és ezt alátámasztja az a tény is, hogy a fiatal foci-drukkerek tíz alkalomból kilencszer az ő nevével díszített piros mezeket viselik, és csak egyszer Puskásét. A világ egyik nagyvárosában, ahol elég régi a focikultúra, pedig, ha megtudják, hogy Magyarországról jöttél, egyből őt emlegetik és szó szerint a nyakadba borulnak. Ez a város Liverpool. A város két csapata (LFC, Everton) közül ő az angol és nemzetközi szinten is sokkal imertebb és sikeresebb Futball Clubban játszik, sőt viszi a prímet. Hiszen szerénytelenül mondhatjuk, hogy ebben a szezonban a magyar fiú viszi a hátán a világ egyik leghíresebb klubját, sajnos kevés szerencsével, és hasonló teljesítményű társak nélkül.

De, mégis felmerül a kérdés, hogy Szoboszlai Dominik, hogyan jutott el a világ egyik legjobb csapatának a kezdőcsapatáig és az angol bajnoki címig? Ez utóbbit eddigi egyedüli magyarként érte el. A történetét tényelegsen testközelből ismerthetjük meg az édesapjától, Zsolttól, a megfelelő elfogultsággal mind saját maga, mind a fia irányába. Az apa (Kálnoki Kis Attila segítségével) A Szoboszlai-sztori címen elmeséli nekünk a történetet.

„2023. június 29., valahol a horvát tengerparton. Egy száll úszógatyában ülök a nyaralónk teraszán (...) Pittyen a telefon, érte nyúlok. Matyi üzen (Esterhazy Mátyás, Szoboszlai Dominik ügynöke – a szerk.). (...) Még be sem érek a házba, már jön is a hívás. – Szia, Matyi, mondjad! – Sziasztok! Érkezett egy konkrét megkeresés. – Kitől? – A Liverpooltól. Ha megegyezünk velük, holnap éjfélig konkrét ajánlatot teszenk, készek kivásárolni a Leipzigtől. Mit szóltok hozzá?” Ez a könyv felütése. Zsolt szavai szerint így indult el Szoboszlai Dominik Liverpool felé. Nehéz döntés volt, mert az apa várt volna még egy évet egy ilyen nagy lépéssel, de mint azóta láthatjuk, fia nem ijedt meg a kihívástól, nem okozott csalódást, sem a magyar, sem az angol szurkolóknak.