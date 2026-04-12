szoboszlai dominikliverpoolleghíresebb magyar

A kis Dominikből a nagy Szoboszlai

Testközelből „láthatjuk”, hogyan jutott a csúcsra a leghíresebb magyar futballista.

Zelnik Bálint
2026. 04. 12. 14:55
Szoboszlai Dominik a leghíresebb magyar. Legalábbis sportolói és futball berkekben. Ez tény. Hírnevét sokan már Puskáséhoz mérik. Itthon biztosan meg is haladja az Aranycsapat világsztárjáét, hiszen Szoboszlai még fiatal, még aktív és ezt alátámasztja az a tény is, hogy a fiatal foci-drukkerek tíz alkalomból kilencszer az ő nevével díszített piros mezeket viselik, és csak egyszer Puskásét. A világ egyik nagyvárosában, ahol elég régi a focikultúra, pedig, ha megtudják, hogy Magyarországról jöttél, egyből őt emlegetik és szó szerint a nyakadba borulnak. Ez a város Liverpool. A város két csapata (LFC, Everton) közül ő az angol és nemzetközi szinten is sokkal imertebb és sikeresebb Futball Clubban játszik, sőt viszi a prímet. Hiszen szerénytelenül mondhatjuk, hogy ebben a szezonban a magyar fiú viszi a hátán a világ egyik leghíresebb klubját, sajnos kevés szerencsével, és hasonló teljesítményű társak nélkül.

De, mégis felmerül a kérdés, hogy Szoboszlai Dominik, hogyan jutott el a világ egyik legjobb csapatának a kezdőcsapatáig és az angol bajnoki címig? Ez utóbbit eddigi egyedüli magyarként érte el.  A történetét tényelegsen testközelből ismerthetjük meg az édesapjától, Zsolttól, a megfelelő elfogultsággal mind saját maga, mind a fia irányába. Az apa (Kálnoki Kis Attila segítségével) A Szoboszlai-sztori címen elmeséli nekünk a történetet.

„2023. június 29., valahol a horvát tengerparton. Egy száll úszógatyában ülök a nyaralónk teraszán (...) Pittyen a telefon, érte nyúlok. Matyi üzen (Esterhazy Mátyás, Szoboszlai Dominik ügynöke – a szerk.). (...) Még be sem érek a házba, már jön is a hívás. – Szia, Matyi, mondjad! – Sziasztok! Érkezett egy konkrét megkeresés. – Kitől? – A Liverpooltól. Ha megegyezünk velük, holnap éjfélig konkrét ajánlatot teszenk, készek kivásárolni a Leipzigtől. Mit szóltok hozzá?” Ez a könyv felütése. Zsolt szavai szerint így indult el Szoboszlai Dominik Liverpool felé. Nehéz döntés volt, mert az apa várt volna még egy évet egy ilyen nagy lépéssel, de mint azóta láthatjuk, fia nem ijedt meg a kihívástól, nem okozott csalódást, sem a magyar, sem az angol szurkolóknak.

A könyv lapjain végigkövethetjük a család életét, még Domi születése előttől. Megtudhatjuk, például, hogy Zsot már tizennégy évesen árván maradt. Bátyja lett a gyámja és a családfenntartó, az ő keresetéből és önkormányzati segélyből éltek a családi házban, így hamar önállóval kellett válnia, felnőtt döntéseket meghozni gyerek fejjel. Talán innen is jön az a tudatosság, ahogy a fiát felnevelte, sőt „felépítette”. Őt is beszippantotta a szerencsejátékok világa, de a Dominik fogantatása körüli problémák, illetve sikeres megszületése után eldöntötte, hogy felhagy ezzel a szenvedéllyel. Mondhatni innentől egész életét fiának szentelte, szenteli.

Kiderült, hogy mikor az ifjú Szoboszlai három évesen karácsonyra focilabdát kapott ajándékba, a többi ajándék nem érdekelte. „Onnantól kezdve semmi más nem érdekelte, csak a labda.”

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

