A vb és a sör mellé megjött a „zebrázás”

És mi a helyzet külföldön?

Kántor Sándor nem zárta be az elemzést az ország határai közé. Az elmúlt években a sörfogyasztás a legtöbb piacon a csökkenő mennyiség és a magasabb minőség irányába haladt, az alkoholmentes szegmens előretörése mellett. Érezhető az új generációk egészségesebb és élményekkel teli életmódra való törekvése, ami az értékesebb prémium termékek fogyasztásának kedvez, de nagyobb mértékletességgel. Az alkoholmentes termékek forgalmát egy új jelenség is segíti, az úgynevezett zebrázás. Ez azt jelenti, hogy két hagyományos alkoholos sör között egy alkoholmentes terméket fogyasztanak.

A szövetség vezetője elárulta azt is, hogy nálunk is nőtt a prémiumszegmens, csökkent a saját márkás termékek forgalma. Az alkoholmentes termékek iránti kereslet is nőtt, és az első hat hónap adatai alapján úgy látszik, idén folytatja ez a szegmens a növekedést.

Amiben a magyar forgalom egyedülálló, az a hazai gyümölcsös italok kedveltsége az alkoholos és alkoholmentes változatban.

Különösen a meggyes sörök népszerűsége magas, nincs olyan magyar gyártó, akinek ne lenne ez a változat a portfóliójában.

Na de ha oda a habos, akkor mit tesz a szervezet a fogyasztás növeléséért?

A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete év elején közösen indította el a Egy magyar sör kampányt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai sörök sokszínűségére és kiemelkedő minőségére. A magyar termelés által biztosított széles választék lehetővé teszi, hogy a legkülönfélébb alkalmak és legkülönbözőbb ízlések megtalálják az igényekhez illeszkedő prémium sörtípust a világ több mint hatvanféle sörstílusából.