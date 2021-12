Tanácsok télen (is) futóknak

Ugyanebből a megfontolásból célszerűbb a műszálas ruházat, mint a gyapjúszövet: jobban "lélegzik" és kevésbé szívja magába a verejtéket. A sapka nagysága és minősége sem lényegtelen szempont,

a testmeleg 40 százaléka ugyanis a fej bőrén át távozik, párolog el.

A cipő ne legyen túl szűk, mivel elszorítja a bőrereket, és ezáltal jobban fázik benne az ember, de persze túl tág sem. Egyrészt, mert a laza lábbeli rosszabbul szigetel, másrészt könnyebben kifordul benne a boka. A hideg, csúszós, jeges terephez ajánlott jól tapadó sportcipőt választani.

A bőséges folyadékfogyasztás ajánlott sportolás előtt és közben is. A hideg megtévesztő lehet, de erőteljes mozgással, izzadással télen is sok folyadékot veszíthetünk. Érdemes belülről is melegítő italokat, például meleg teát választani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)