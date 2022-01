Milyen telet jósolnak a güzüegerek?

A halmok csökkenő száma ugyanakkor azt is jelezheti, hogy a faj élőhelyeinek csökkenésével az állomány is csökkent. A güzüegerek rendkívüli módon hasonlítanak a mindenki által ismert házi egerekhez. Fontos különbség azonban, hogy a güzüegerek hasa hófehér, s ugyanilyen kis fehér tappancsaik is vannak. Ezek a bájos, mókás állatkák a néphit szerint kiváló időjósok.

A güzüegerek a tél beállta előtt különböző méretű halmokat készítenek a szántóföldeken, tarlókon, mezsgyéken, parlagterületeken. Állítólag, ha hosszú és kemény lesz a tél, akkor sokkal nagyobb halmot építenek a családjuknak, mint amikor enyhébb tél elé nézünk. A halmok ugyanis nemcsak otthonul szolgálnak a güzüegerek száma, hanem takarmányraktárként is funkcionálnak.