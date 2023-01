Egy függőágyban utazott egy utas a 4-6-os villamosok vonalán, a Rákóczi térnél.

A vonalon gyakran előfordulnak furcsa dolgok, de arra még talán nem volt példa, hogy valaki függőágyban utazott volna. Most már ez is megvolt, mint az a mostani hétvégén feltöltött TikTok-felvételen is látható – szúrta ki az Index.

