Tömegek indultak a Mátrába, kár, hogy a célig nem juthatnak el

Péntek este és szombat napközben túlnyomóan borult lesz az ég, inkább csak átmeneti szakadozások, vékonyodások lehetnek a felhőzetben – fogalmaz előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez alapján többfelé számíthatunk csapadékra a következő napokban, sőt, az esőt a Tiszántúlon havas eső, tapadó hó válthatja fel.

Szombaton reggel dél felől ismét nő a csapadékhajlam, a Tiszántúlon a havas esőnek, esőnek, máshol a havazásnak van nagyobb esélye, majd az esőbe váltás határa a nap során egyre nyugatabbra tolódhat. Az északi, északnyugati szél élénk, az Alpokalján, illetve pénteken a borsodi és nyírségi tájakon is erős, helyenként viharos lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire –3 és 1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 5 fok között várható.

Pontosan ezért az Egererdő Zrt. arra kéri a havas táj szerelmeseit, hogy a hétvégén ne menjenek túrázni a Mátrába és a Bükkbe, mivel ez kockázatos. Hozzáteszik, a két hegységben kirándulni most akár életveszélyes is lehet, mert a felázott talaj és az erős szél miatt könnyebben kidőlhetnek az erdei fák.

Az Ipoly Erdő Zrt. azt írta az MTI kérdésére, hogy

a széllökések bárhol kidönthetnek nagyobb fákat, de a jegesedés miatt szintén veszélyes az erdei terep.

A legveszélyesebb szakaszokat felsoroló közleményüket a honlapjukon és a közösségi oldalon péntek délután közzétették.

Az előrejelzések szerint hétvégén további jelentős mennyiségű csapadék és erős széllökések várhatók a térségben, amelyek további fakidőlésekkel, ágleszakadásokkal járhatnak. Ezért a közlekedők biztonsága és az utak járhatóságának fenntartása érdekében korlátozzák a Kékestetőre vezető mellékutak használatát – erről már a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatta az MTI-t, és arról is, hogy

lezárják a kékestetői bekötőutat és az adótoronyhoz vezető mellékutat péntek este 19 órától vasárnap 19 óráig.

Az érintett utakon ebben az időszakban csak a megkülönböztető jelzést használó járművek és az autóbuszok közlekedhetnek. A rendőrség és a polgárőrség a hétvégén folyamatosan ellenőrzi a korlátozás betartását és segíti az érintett részeken haladókat.

A Mátra más útjain is előfordulhatnak ágleszakadások, fakidőlések, ezért fokozott óvatosságra és körültekintésre kérték az autósokat. Az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról a közlekedők az Útinform oldalán is tudnak tájékozódni.

Fotó: Komka Péter

Egy túravezető egyébként intenzív havazásról és forgalmi dugóról számolt be délután a Kékestetőn. Közösségi oldalán arról is írt, hogy elakadt egy busz Mátraházán, áll a forgalom Gyöngyös és Parád irányából, illetve a mátraházai nagy parkoló is tele van. Az időjárási előrejelzések ismeretében rengetegen indultak útnak szánkózni és téli élményeket keresni – olvasható a Heves Vármegyei Hírportálon.

Borítókép: Havas közúti jelzőtáblák Kékestetőn 2023. január 16-án (Fotó: MTI/Komka Péter)