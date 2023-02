Főnixmadárként támadt fel Rowling varázslóvilágának népszerűsége a Hogwarts Legacy-nak köszönhetően

Minden várakozást felülmúlt a Warner Bros. (WB) Harry Potter játéka. A Hogwarts Legacy két héttel ezelőtt, február 10-én jelnet meg az új generációs Playstation és Xbox konzolokra, illetve számítógépekre és ez alatt az idő alatt 12 millió példány kelt el belőle. Eddig ez 850 millió dolláros bevételt jelentett a cégnek – írja a Vg.

Csökkenő népszerűség ellenére zajos siker

A Hogwarts Legacy lehet a J. K. Rowling Harry Potter könyvsorozatán alapuló Wizarding World média franchise megmentője. A Harry Potter világában játszódó, 2016-ban indult Legendás állatok és megfigyelésük filmsorozat ugyanis hatalmasat bukott a mozikban. Az első résznek még sikerült 814 millió dolláros bevételt elérnie, ami jelentős megtérülés a 180 millió dolláros költségvetése mellett. A 2018-as második epizód viszont már csak 655 millió dollárt termelt, majd a 2022-es harmadik rész a 407 millió dolláros bevételével már forgatási és marketingköltségeket sem tudta visszahozni. A Legendás állatok: Dumbledore titkai bukása után a Warner Bros. el is kaszálta az egyébként ötrészesre tervezett szériát.

A Harry Potter filmek kezdeti népszerűségét követően a Legendás állatok szériával az elmúlt években egyre rosszabb teljesítményt hozott a mozikban a Wizarding World. A jelek szerint a Warner Bros. 19-re lapot húzva nyert a Hogwarts Legacy játékkal, ami jelentős mértékben meghatározza a stúdió jövőbeni haladási irányát – írta a Forbes.

A kiemelkedő eladási számok mellett a Hogwarts Legacy több rekordot is megdöntött az elmúlt két hétben. A legnépszerűbb videójátékos streaming platformon, a Twitchen ez a játék lett az egy időben legnagyobb nézőszámot produkáló tartalom, illetve az egyik legnagyobb videójátékos tartalommegosztó oldalon a Steamen megdöntötte az egyszerre játszó legtöbb játékos rekordját. A megjelenést követő első vasárnapon egyszerre majdnem 880 ezren játszottak a játékkal.

A játékot több LMBTQ-lobbista is bojkottálta

A Harry Potter könyvek, filmek és egyéb termékek népszerűsége ellenére az azokat megalkotó írónő, J.K. Rowling kijelentésével több alkalommal osztotta meg nem csak műveinek rajongóinak táborát, de a gender-ügyek iránt elkötelezetteket is. A Hogwarts Legacy fejlesztését még 2020-ban jelentették be, megközelítőleg akkoriban, amikor Rowling Twitterén több transzellenes kijelentést is tett, amelyek közül számos megnyilvánulását a Harry Potter-filmek sztárjai is elítélték, ugyanakkor több híresség is nyíltan kiállt mellette. Rowling azóta sem adta jelét annak, hogy nézetein változtatott volna, sőt az elmúlt években az egyik élharcosa lett a transzokat kirekesztő radikális feminista (TERF) mozgalomnak. Mindezek miatt a játékot is megosztott fogadtatás övezte az LMBTQ lobbista körökben, sőt több alkalommal szólítottak arra játékosokat, hogy ne vásárolják meg a játékot.