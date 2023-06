Személyre szabott vakcina hasnyálmirigyrák ellen

Ennek ellenére sok tudós nem számított arra, hogy a hasnyálmirigyrák elleni vakcina hatásos lesz. – Tudom, hogy több különböző típusú daganatfélét vizsgáltak. Meglepett, hogy a hasnyálmirigyrák esetében ilyen jól működött az eljárás– mondta Drew Weissmann, a Pennsylvaniai Egyetem immunológusa. (Weissmann és Karikó Katalin közösen dolgozta ki az mRNS-vakcina technológia alapjait.)

Több adat kell

Az ötven százalékos eredmény valóban látványos, de sokan óvatosságra intenek. Mindössze 16 pácienst vontak be és a 18 hónapos megfigyelési időszak sem tekinthető hosszúnak, illetve kontrollcsoport nélkül dolgoztak. A védőoltás hatása önmagában ezért nehezen mérhető, és a korábbi terápiás módszerekkel való összehasonlítás is nehézkes. Az is megnehezíti a vizsgálati eredmények értékelését, hogy minden beteg személyre szabott vakcinát kapott. Egyelőre nem világos, hogy a vakcinázás miért csak a betegek felénél vált ki daganatellenes immunválaszt.

Felmerül a kérdés, hogy az mRNS-oltások forradalmasítják-e a rákkezelést? Mennyire gyorsítható a folyamat? Mennyibe kerül majd egy vakcina, ha elkészül? A BioNTech alapítója, Ugur Sahin a New York Times-nak elmondta, hogy az elmúlt néhány évben a vállalat hat hétre rövidítette a gyártási időt, és kezelésenként 350 ezer dollárról százezer dollárra csökkentette a gyártási költségeket.

Az is kérdéses, hogy a szakértők által rendkívül összetettnek minősített kezelés megvalósítható-e szakközpontokon kívül. – Ez egy olyan technológia, amelynek a használatára a világon mindössze két-három központ készült fel - mondta Drew Weissman. Végső soron olyan vakcina előállítása a cél, amelyet az egész világon használhatnak.

Még sok a tennivaló, és sok a megválaszolatlan kérdés. Drew Weissman meggyőződése, hogy nem minden rák reagál az RNS-oltásra. Tehát még nem beszélhetünk mindent elsöprő áttörésről, de döntő fontosságú lépésnek bizonyulhat a hasnyálmirigyrák hatékonyabb kezelése felé vezető úton.

Borítókép: Hasnyálmirigyrák (Forrás: Europress/AFP/Sebastian Kaulitzki)