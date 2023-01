A vércukorszint ellenőrzésére nyújt tökéletes megoldást a mesterséges hasnyálmirigy

Könnyebben kezelhető a cukorbetegség mesterséges hasnyálmirigy segítségével?

Az új tanulmányban 26, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vett részt. Az egyik csoport nyolc hétig használta a mesterséges hasnyálmirigyet, majd napi többszöri inzulin injekcióra váltott. A többieket fordított sorrendben kezelték.

A jelentés szerint az inzulint oltással adagolók idejük kétharmadát magas glükózszinttel töltötték, míg a mesterséges hasnyálmirigy használatakor ez az arány alig 33 százalék volt. Az életminőség is érezhetően javult, hiszen nem kell folyamatosan ellenőrizni a vércukorszintet, nem kell inzulint beadni vagy gyógyszert szedni. Tíz résztvevőből kilenc azt mondta, hogy kevesebb időt töltött betegsége kezelésével, amikor mesterséges hasnyálmirigyet használt.

A 2-es típusú cukorbetegek száma világszerte növekszik, a betegséget egyre fiatalabb korban diagnosztizálják, emiatt tovább élnek 2-es típusú cukorbetegséggel az érintettek

– mondta Charlotta Boughton, aki elismeri, hogy az eszköz többe kerül, mint a szokásos inzulin injekciók és a glükózvizsgáló készletek, de a használata hosszú távon kifizetődő.

– Ezek a rendszerek meglehetősen egyszerűek: a beteg magán hordja az eszközöket, feltölti inzulinnal, és folytatja a napi rutinját – magyarázta John Buse, az endokrinológiai osztály vezetője és a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem Diabetes Központjának igazgatója. A dolog egyetlen hibája, hogy ez az önadagoló, külső beavatkozást nem igénylő eszköz John Buse szerint nem kapható az Egyesült Államokban, és tudomása szerint sehol a világon. A kísérletek folytatódnak, a többit meglátjuk.

Százmilliók lehetnek veszélyben a v ércukorszint ellenőrzésének elmaradása miatt

A világon 2021-ben 537 millió embert érintett ez az anyagcsere-rendellenesség, 2030-ra már közel 650 millió diagnosztizált esetet jósolnak. Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy további 240 millió, többnyire 2-es típusú cukorbeteg nem tud az állapotáról, mely természetesen lehetetlenné teszi a diabétesz kordában tartását.

Becslések szerint – az adatot a kormány.hu közli - a 2-es típusú cukorbetegség a magyar felnőtt lakosság negyedét, tehát körülbelül 2,5 millió embert érinthet, a diagnosztizált cukorbetegek száma meghaladja a 770 ezret. A betegség évente nagyságrendileg százmilliárd forintos kiadást jelent az egészségbiztosítónak.

– A cukorbetegek közel felénél alakul ki visszafordíthatatlan vesekárosodás. Becslések szerint az idült vesebetegségben szenvedők száma Magyarországon meghaladja a 1,5 milliót. Az összes eset közel 40 százalékáért a cukorbetegség felelős.

A páciensek kétszer akkora eséllyel szorulnak kórházi kezelésre más betegségekkel összefüggésben is. Körükben jóval gyakoribb a szívelégtelenség előfordulása, a koszorúér-rendellenességek és a stroke is – mindez óriási megterhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek is, ezért kulcsfontosságú szerepe van a megelőzésnek, a betegedukációnak, valamint a fenntartható, modern terápiáknak – hívta fel a figyelmet Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) elnöke, Füzesi Brigitta a cukorbetegek tavalyi világnapján.

A megbetegedések döntő része továbbra is a diabétesz 2-es típusához tartozik, mely egyértelműen összefüggésbe hozható a civilizációs ártalmakkal. A mozgásszegény életmód, az elhízás, a finomítatlan szénhidrátokban és kalóriában gazdag táplálkozás, a feszített mindennapok és a tartósan stresszes állapot mind-mind hozzájárulnak a cukorbetegség kialakulásához.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)