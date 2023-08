A csecsemőmirigy eltávolítása növeli a daganatok kockázatát

Csaknem 2300 mellkasi műtéten átesett felnőtt részvételével végzett vizsgálat szerint a csecsemőmirigy (timusz) eltávolítása a műtét utáni néhány évben magasabb halálozással és megnövekedett daganatos elváltozással járt – számoltak be eredményükről a kutatók a New England Journal of Medicine nívós tudományos lapban. A felfedezés megingatja azt a régóta fennálló elképzelést, hogy a csecsemőmirigynek a felnőttkorban nincs szerepe.

A csecsemőmirigy a mellkasban, közvetlenül a szegycsont mögött található. Életünk első két-három évében a legaktívabb, az általa termelt T-sejtek ilyenkor veszik fel a legnagyobb elánnal a küzdelmet a kórokozók ellen. Nevével ellentétben a legnagyobb fejlettségét tinédzserkorban éri el, majd állománya fokozatosan elsorvad. Felnőttként – eddig ezt hittük – kevés hasznát vesszük.

A csecsemőmirigy öregedése a többi szövetnél jelentősen korábban, már gyermekkorban elkezdődik, a pubertás során felgyorsul és negyven-ötven éves korban a timusz kapacitása tíz százalékra csökken. A mirigy öregedésével együtt jár a T-sejtes immunitás csökkenése, ami a fertőzések, tumoros elváltozások és autoimmun betegségek kialakulásának magasabb kockázatát hozza el idős korban. – Fokozatosan olyan lesz, mint egy zsíros paca – idézte a Sciencenews.org David Scadden hematológus-onkológust, a bostoni Massachusetts General Hospital munkatársát.

Az orvosok akkor metszik ki egy felnőtt csecsemőmirigyét, ha abnormális növekedést látnak, illetve ha a mellkasi műtét során útban van. Gyakran távolítják el, mert úgy gondolják, hogy nincs jelentősége.

A csecsemőmirigy eltávolításának következményeit vizsgáló David Scadden és munkatársai 1146 olyan beteg adatait elemezték, akiknek 1993 és 2020 között távolították el a csecsemőmirigyét. A kutatók összehasonlították ezen betegek eredményeit azonos számú, korú, nemű olyan beteg eredményeivel, akik szintén mellkasi műtéten estek át, de megőrizték csecsemőmirigyüket.

A műtétet követő öt éven belül a csecsemőmirigy eltávolításon átesett betegek 8,1 százaléka halt meg, szemben azokkal a betegekkel, akiknél a csecsemőmirigy sértetlen maradt – utóbbiak 2,8 százaléka hunyt el. Ez azt jelenti, hogy a csecsemőmirigy eltávolítása közel háromszorosára növelte a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát ebben az időkeretben.

A csecsemőmirigy eltávolítása a daganatok kialakulásának megnövekedett kockázatával járt: a csecsemőmirigy eltávolításon átesett betegeknél kétszer akkora volt a rákos megbetegedések száma, mint akik megtartották a csecsemőmirigyüket. David Scadden szerint a megnövekedett daganatkockázat az immunrendszer rosszabb működéséből fakadhat.