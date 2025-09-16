Hosszú idők óta egy rejtélyes kameruni juhpár kóborol a szegedi Rendező pályaudvar környékén – írja a Délmagyar.
Rejtélyes kameruni juhpár borzolja a kedélyeket a szegedi pályaudvar környékén + fotó
Egyelőre nem tudni, hogy honnan jöttek és hova tartanak, de azért mutatunk róluk egy fotót.
Hozzáfűzik, az internet népe komoly találgatásba kezdett, hátha sikerül megoldani a rejtélyt, eddig azonban nem sikerült kideríteni, hogy honnan érkezett a pár, ahogy azt sem, hogy hova tartanak. A portál megkérdezte a MÁV egyik munkatársát, ő az mondja, az állatoknak nincs kötődésük a vasúthoz.
Utánanéztek annak is, mi a teendő, ha valaki kóbor állatokon segíteni, de a szakértő azt mondja, a kameruni juhok befogás nem sétagalopp. Hogy pontosan mit lehet tenni az ügyben, azt a Délmagyar cikkében olvashatja el.
Medve kószál a vármegyei jogú város utcáin az éj leple alatt, a kertvárosban már többen is észlelték
Arra kérnek, hogy este már ne engedjék ki a gyermekeket.
Zavaros magyarázkodással és hazugsággal menekül Ruszin-Szendi Romulusz a fegyveres botránya elől
Magyar Péter katonája összevissza beszél.
Hidvéghi Balázs: Egészen veszélyes, ahogyan a Tisza Párt gondolkodik
Van még hova süllyednie ezeknek az embereknek?
Mutatjuk az utolsó fotót, amely az eltűnt Kaszás Nikolettről készült
A rendőrség szerint nincs gyanús körülmény, de a lány lassan tíz napja nem kerül elő.
