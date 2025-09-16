pályaudvar környékrejtélyjuhnép

Rejtélyes kameruni juhpár borzolja a kedélyeket a szegedi pályaudvar környékén + fotó

Egyelőre nem tudni, hogy honnan jöttek és hova tartanak, de azért mutatunk róluk egy fotót.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 09. 16. 16:18
juh
illusztráció Forrás: Pexels
Hosszú idők óta egy rejtélyes kameruni juhpár kóborol a szegedi Rendező pályaudvar környékén – írja a Délmagyar. 

Forrás: Facebook/Délmagyar

Hozzáfűzik, az internet népe komoly találgatásba kezdett, hátha sikerül megoldani a rejtélyt, eddig azonban nem sikerült kideríteni, hogy honnan érkezett a pár, ahogy azt sem, hogy hova tartanak. A portál megkérdezte a MÁV egyik munkatársát, ő az mondja, az állatoknak nincs kötődésük a vasúthoz. 

Utánanéztek annak is, mi a teendő, ha valaki kóbor állatokon segíteni, de a szakértő azt mondja, a kameruni juhok befogás nem sétagalopp. Hogy pontosan mit lehet tenni az ügyben, azt a Délmagyar cikkében olvashatja el. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

