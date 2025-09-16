Leszólított egy fiút egy 41 éves férfi Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz – érkezett a bejelentés szeptember 15-én délelőtt a rendőrségre.
Megragadta a nyakánál a fiút a dunaújvárosi kiserdő szélén a 41 éves férfi, ami utána történt, azt soha nem felejti el a fiatal
Dermesztő.
Ezt követően a férfi egy fás, bokros területen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a gyermeket. A gyermekkorú sértettnek sikerült elszabadulnia, majd édesanyjával együtt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tett bejelentést.
A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert 41 éves férfit, akit még aznap este elfogtak a város külterületén. A férfit őrizetbe vették, és szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Kezdeményezik a letartóztatását.
