Megragadta a nyakánál a fiút a dunaújvárosi kiserdő szélén a 41 éves férfi, ami utána történt, azt soha nem felejti el a fiatal

Leszólított egy fiút egy 41 éves férfi Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz – érkezett a bejelentés szeptember 15-én délelőtt a rendőrségre.