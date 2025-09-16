Egy férfi a település határában lévő víztározóban fürdött, amikor elmerült, és nem jött fel többé a felszínre – érkezett a bejelentés a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra szeptember 13-án, a délutáni órákban Zichyújfalu külterületéről.
A víztározó mélyén, Zichyújfalu környékén találtak rá az eltűnt férfira
Tragédia.
A katasztrófavédelem elkezdte a keresést, amely tragikus véget ért. A férfi holttestét kiemelték a vízből. A rendőrség azt közölte, idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja.
