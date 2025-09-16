Rendkívüli

vízrendőrségholttestZichyújfalukatasztrófavédelem

A víztározó mélyén, Zichyújfalu környékén találtak rá az eltűnt férfira

Tragédia.

Forrás: Feol2025. 09. 16. 13:26
Egy férfi a település határában lévő víztározóban fürdött, amikor elmerült, és nem jött fel többé a felszínre – érkezett a bejelentés a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra szeptember 13-án, a délutáni órákban Zichyújfalu külterületéről.

A katasztrófavédelem elkezdte a keresést, amely tragikus véget ért. A férfi holttestét kiemelték a vízből. A rendőrség azt közölte, idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja. 


