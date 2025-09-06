Bomba áron lehet az öné az gép, ami minden kertész álma

A robotfűnyíró nagy segítség lehet, hiszen használatával időt és energiát spórolsz. Ha pedig most vásárolsz ilyen gépet a Lidlben, még a pénztárcádat is kíméled – olvasható a Mindmegette cikkében.

Miért érdemes robotfűnyírót választani? Fotó: Mindmegette

Ahogy a hőmérséklet csökken, sokan azt gondolják, hogy a fűnyírást már nyugodtan el lehet hanyagolni. Valójában a fű még ősszel is nő, és a rendszeres karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a következő szezonban is szép, egészséges legyen a gyep. Egy robotfűnyíró különösen praktikus azoknak, akiknek füves terület van a kertjükben: nem kell folyamatosan a gép mellett állni, így több időd marad a többi munkára vagy éppen a pihenésre.