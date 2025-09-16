Kiderült a krumplipüré titka, ettől lesz újramelegítés után is krémes

A krumplipüré az a köret, amivel a leggyakrabban találkozhatunk egy kiadós ebéd főfogása mellett a tányéron. Legyen szó fasírtról, rántott húsról vagy valamilyen sültről, biztosan jól fog működni vele együtt, már ha jól van elkészítve.

A majonéz egyáltalán nem érződik a krumplipürén. Fotó: Shutterstock

Természetesen mindenki a saját receptjére esküszik, ám ha tényleg a tökéletes krumplipüré a cél, akkor érdemes az alábbi hozzávalóval is kipróbálni olvasható a Mindmegette cikkében.

A legtöbben úgy vélik, hogy a hibátlan krumplipüré titka a megfelelő burgonya kiválasztásán múlik. Ezen túl sokan úgy tartják, hogy a krumpli típusa mellett a titok a pürésítési technikában, illetve a vaj és a tejszín/tejföl arányában rejlik. A krumplipüré frissen az igazi, de nyilván minden családnál marad belőle másnapra is, és újramelegítve valahogy nemcsak az íze, de az állaga is megváltozik. Keményebb, tömörebb, porosabb lesz. Nos, ez könnyen orvosolható egy extra alapanyag hozzáadásával.