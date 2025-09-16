Francia Kulináris Intézetkrumplipüré titokmajonézkrémes

Kiderült a krumplipüré titka, ettől lesz újramelegítés után is krémes

A krumplipüré az a köret, amivel a leggyakrabban találkozhatunk egy kiadós ebéd főfogása mellett a tányéron.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 09. 16. 11:05
A krumplipüré az a köret, amivel a leggyakrabban találkozhatunk egy kiadós ebéd főfogása mellett a tányéron. Legyen szó fasírtról, rántott húsról vagy valamilyen sültről, biztosan jól fog működni vele együtt, már ha jól van elkészítve. 

krumplipüré
A majonéz egyáltalán nem érződik a krumplipürén. Fotó: Shutterstock

Természetesen mindenki a saját receptjére esküszik, ám ha tényleg a tökéletes krumplipüré a cél, akkor érdemes az alábbi hozzávalóval is kipróbálni olvasható a Mindmegette cikkében.

A legtöbben úgy vélik, hogy a hibátlan krumplipüré titka a megfelelő burgonya kiválasztásán múlik. Ezen túl sokan úgy tartják, hogy a krumpli típusa mellett a titok a pürésítési technikában, illetve a vaj és a tejszín/tejföl arányában rejlik. A krumplipüré frissen az igazi, de nyilván minden családnál marad belőle másnapra is, és újramelegítve valahogy nemcsak az íze, de az állaga is megváltozik. Keményebb, tömörebb, porosabb lesz. Nos, ez könnyen orvosolható egy extra alapanyag hozzáadásával.

Krumplipüré felmelegítése, így lesz másnap is finom

Justin Chapple, a Francia Kulináris Intézet szakértője, a Mad Genius című műsor házigazdája hozott egy új hozzávalót, ami a köret állagát hivatott javítani. A szakértő szerint a majonéz még simábbá teszi a krumplipürét, ráadásul az újramelegítés után is sokkal jobb lesz az állaga, mintha csak vajjal készítettük volna. A vaj ugyanis a hűtőben hamar megszilárdul, ennek köszönhetően pedig a püré állaga is megváltozik, sokkal keményebb, tömörebb lesz – írja a The Daily Meal.

Ha az a cél, hogy a burgonyapüré extra sima legyen, később a hűtőszekrényből kivéve is puha és selymes maradjon, akkor majonézzel kell elkészíteni.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

