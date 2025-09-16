Medve kószál a vármegyei jogú város utcáin az éj leple alatt, a kertvárosban már többen is észlelték

A közösségi médiában terjed egy felhívás, amelyben több kommentelő is megerősítette a medveészlelést – bukkant rá a Boon.
Az állatot Miskolc Pereces városrészében látták, az Erdő sor utcánál. Valaki arról számolt be, hogy a medve be akart menni a háza ajtaján, hivatalos megerősítés egyelőre nincs az ügyben. A bejegyzés írója így fogalmaz:
Az Erdő soron történt medvecsatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki, és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni.
Ha még többet szeretne tudni a borsodi medvéről, ide kattintva, a Boon cikkében olvashat róla.
