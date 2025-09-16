Medve kószál a vármegyei jogú város utcáin az éj leple alatt, a kertvárosban már többen is észlelték

Az állatot Miskolc Pereces városrészében látták, az Erdő sor utcánál. Valaki arról számolt be, hogy a medve be akart menni a háza ajtaján, hivatalos megerősítés egyelőre nincs az ügyben. A bejegyzés írója így fogalmaz:

Az Erdő soron történt medvecsatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki, és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni.

