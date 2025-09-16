felhőzethőmérsékletzápor

Csak egy különbség lesz a keddi és a szerdai időjárás között, de az elég komoly

Na, vajon mi?

Magyar Nemzet
2025. 09. 16.
illusztráció Forrás: Pexels
Erősen felhős vagy borult lesz az ég még kedden, majd este, éjszaka a frontális felhőtakaró elhagyja az országot, északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

A nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon hajnalra köd is képződhet. Szerdán gomolyfelhős, napos idő ígérkezik. Kedden nyugaton többfelé valószínű tartósabb eső, akár jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan fordulhat elő kisebb eső, zápor. Szerdára csökken a csapadékhajlam, napközben legfeljebb északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet kedd estig és szerda napközben gyakran kísérhetik élénk, erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti, északi tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 20 fok körül alakul.

 


 

