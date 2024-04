Bud Spencer oldalán ismét megemlékeztek a magyarok rajongásáról

Bud Spencer hivatalos Facebook-oldalán is megemlékeztek róla, hogy a színészről parkot neveztek el Budapesten. – In Hungary, azaz Magyarországon – írták bejegyzésükben egy szívecske kíséretében.

Először Bud Spencer 2016-os halála után, a Kétfarkú Kutya Párt vetette fel, hogy a hazánkban közkedvelt olasz színészről nevezzenek el egy addig névtelen területet a III. kerületben. A kezdeményezésről a helyi lakosokat is megkérdezték, akik egyöntetűen helyeselték az ötletet. A változtatást végül a III. kerületi önkormányzat és a Fővárosi Közgyűlés is támogatta.

Viszont tekintettel arra, hogy egy személyről csak halála után öt évvel lehet elnevezni közterületet, a hivatalos átnevezésre egészen 2021-ig várni kellett.

Bud Spencer előtt Magyarországon számos másik helyen is tisztelegnek, és megannyi étterem viseli nevét, vagy csempészte valahogyan étlapjára.

A VIII. kerületben, a Corvin Pláza mögött Tasnádi Szandra majd 2,5 méteres szobra áll 2017 óta. Ennek avatásán a színész két lánya is ott volt. A rajongóknak pedig azóta is kötelező „zarándokhelye”. Kocsis Máté akkori polgármester és az önkormányzat azzal indokolta a döntést, hogy a színész személye tiszteletre méltó mind sportolói és filmes karrierje miatt, és egész életével olyan példát szolgáltatott, amely követendő a mai generációk számára is.

Emlékezetes az is, hogy 2016-ban a Filatorigátnál festett egy TakerOne nevű művész graffitit Carlo Pedersoli tiszteletére. Az alkotás nagy népszerűségnek örvendett, még Bud Spencer fia, Giuseppe is felkereste, azonban sajnos nem lett hosszú életű, néhány hónap után valaki ráfestett, és helyreállíthatatlanul tönkretette az eredeti graffitit.