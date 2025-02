Szikora Róbert Ferenc pápáról: Több milliárd ember várja az ő szavát és üzenetét

A fohászkodók sorát erősíti Szikora Róbert is, aki azt mondja, nem tartja megdöbbentőnek a pápa állapotát.

Én csak azt gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, de ez az életnek a része. Az öregségnek vannak nagyon nehéz súlyai, és ezt a terhet most ő is felemelte. Viszont imádkozunk az ő gyógyulásáért, mást sajnos nem tudunk csinálni. Ő mindig az kérte, hogy: Ima, ima és ima

– fogalmazott Szikora Róbert, aki úgy véli, Ferenc pápa egy nagyon erős jellemű és a mai kornak teljesen megfelelő vallási vezető.

Több milliárd ember várja az ő szavát és üzenetét, így most mindenki aggódik érte

– fűzte hozzá. A zenész egyetért a pápával abban, hogy támogatja az elesetteket és a szegényeket. „Gerjesszük fel a szívünket az együttérzésre a valóban rászorultakkal kapcsolatban” – idézte Ferenc pápa szavait. Ugyanis eredeti nevén Jorge Mario Bergoglio mindig buzdította a híveket, hogy a betegekkel is törődjenek, és sajnos ő is most ilyen helyzetbe került – emlékeztetett Szikora Róbert.